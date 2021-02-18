E se rolar Libertadores? Mancini fala como deverá ser a postura do Corinthians no torneio continental

A classificação para a pré-Libertadores ficou mais distante do Corinthians, com a derrota por 1 a 0 para o Santos, rival direto pela pretensão, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (17). Ainda assim, o técnico Vagner Mancini acredita que o Timão possa beliscar a última vaga do G8.

Projetando uma possível classificação, o treinador corintiano acredita que o elenco terá que aprender a se adaptar ao estilo da principal competição do futebol sul-americano. - A gente sabe que para você disputar uma Libertadores é muito diferente do que jogar um Brasileiro ou um Paulista. Existe uma diferença técnica, força e de velocidade no jogo. O ambiente do jogo também é diferente, e quando você vai disputar uma competição assim tem que se moldar a isso, a atmosfera é diferente e é importante que se o Corinthians conseguir a vaga, se enquadre nisso que eu acabei de dizer - comentou o treinador em entrevista coletiva virtual após o clássico.

Mancini garante que classificação do Corinthians para a fase prévia da Liberta é uma questão matemática. No momento, na décima colocação, o Timao tem 49 pontos, frente a 53 do Peixe, que agora ocupa a oitava colocação, última vaga no G8, e 50 do Athletico-PR, que está em nono lugar. De acordo com o cálculo simples do comandante alvinegro, basta o seu time vencer as duas últimas partidas do Brasileirão e os rivais diretos perderem. Contudo, para Vagner, qualquer time que garanta o seu lugar estará representando bem o futebol brasileiro.

- Nós temos chances ainda, temos que fazer os seis pontos e torcer para Athletico e Santos não cheguem aos pontos desejáveis, dessa forma a gente chegaria obviamente a vaga, questão matemática - externou Mancini.

- Eu acho que aquela equipe que chegar em oitavo lugar, o Santos hoje está em oitavo lugar, Athletico em nono, e o Corinthians em décimo, vai merecer a vaga poque é o que diz o regulamento da competição - acrescentou.