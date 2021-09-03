E os outros? Após renovação de dupla, saiba tempo de contrato dos jogadores da base do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto muitas das atenções estão no lateral-direito Rafael, o Botafogo fechou dois acordos importantes durante a semana: o clube sacramentou as renovações de Gabriel Conceição e Juninho, dois dos destaques do time sub-20 na temporada 2021, até 2024.

+ ​Negociação de Rafael demanda R$ 1 milhão em luvas, e Botafogo tenta diminuir valor com ações comerciais

O Alvinegro não quer parar por aí: o Alvinegro tem interesse e até abriu conversas com alguns jogadores com contrato encerrando em 2021 - como eram os casos de Juninho e Gabriel Conceição - com o intuito de não perder os jogadores de graça.

O problema é que muitos jogadores que se encaixam nesse caso estão emprestados ao Botafogo. Na maior parte dos casos, o Botafogo tem uma opção de compra definida para adquirir uma parte já pré-definida dos direitos econômicos do atleta. A complicada situação financeira do clube, contudo, inviabiliza que o Alvinegro adquira todos - ou até mesmo alguns.Vitinho passa por isso. O jogador, um dos destaques do sub-20, foi relacionado pelo time profissional na vitória sobre o Coritiba e está novamente no elenco para o duelo contra o Remo, neste sábado, pela Série B do Brasileirão. O meia só tem contrato de empréstimo junto ao Resende até o fim de novembro.

Vitor Marinho, também do Resende, Rikelmi, que pertence ao Juventus-SP, e Lucas Mezenga, junto ao Nova Iguaçu, vivem a mesma realidade: emprestados até o fim do ano, mas que o Botafogo ainda não sabe se poderá adquirir de forma definitiva. O último jogador, inclusive, chegou a atuar como titular pelo Campeonato Brasileiro, com o time principal.