E os outros? Após renovação de dupla, saiba tempo de contrato dos jogadores da base do Botafogo

Enquanto muitas das atenções estão no lateral-direito Rafael, o Botafogo fechou dois acordos importantes durante a semana: o clube sacramentou as renovações de Gabriel Conceição e Juninho, dois dos destaques do time sub-20 na temporada 2021, até 2024.
+ Negociação de Rafael demanda R$ 1 milhão em luvas, e Botafogo tenta diminuir valor com ações comerciais
O Alvinegro não quer parar por aí: o Alvinegro tem interesse e até abriu conversas com alguns jogadores com contrato encerrando em 2021 - como eram os casos de Juninho e Gabriel Conceição - com o intuito de não perder os jogadores de graça.
O problema é que muitos jogadores que se encaixam nesse caso estão emprestados ao Botafogo. Na maior parte dos casos, o Botafogo tem uma opção de compra definida para adquirir uma parte já pré-definida dos direitos econômicos do atleta. A complicada situação financeira do clube, contudo, inviabiliza que o Alvinegro adquira todos - ou até mesmo alguns.Vitinho passa por isso. O jogador, um dos destaques do sub-20, foi relacionado pelo time profissional na vitória sobre o Coritiba e está novamente no elenco para o duelo contra o Remo, neste sábado, pela Série B do Brasileirão. O meia só tem contrato de empréstimo junto ao Resende até o fim de novembro.
Vitor Marinho, também do Resende, Rikelmi, que pertence ao Juventus-SP, e Lucas Mezenga, junto ao Nova Iguaçu, vivem a mesma realidade: emprestados até o fim do ano, mas que o Botafogo ainda não sabe se poderá adquirir de forma definitiva. O último jogador, inclusive, chegou a atuar como titular pelo Campeonato Brasileiro, com o time principal.
Entre emprestados por outros clubes e jogadores com vínculo definitivo, o Botafogo tem 13 atletas com o contrato acabando no final de 2021, seja em novembro ou dezembro.CONTRATOS DE JOGADORES DA BASE:Carlos (zagueiro) - 31/12/2022 - definitivoCristhian (atacante) - 30/11/2021 - emprestado pelo TACDaniel Fagundes (lateral-direito) - 30/11/2011Dudu (meia) - 31/12/2022 - emprestado pelo Nova IguaçuEwerton (zagueiro) - 31/11/2021 - emprestado pelo MirassolGabriel Tigrão (atacante) - 30/04/2022 - defintivoGabriel Toebe (goleiro) - 31/12/2022 - definitivoGuilherme Liberato (volante) - 31/12/2022 - definitivoHenrique Luro (zagueiro) - 31/12/2021 - definitivoIgo Gabriel (goleiro) - 31/12/2021 - emprestado pelo CSAJhonnatha (atacante) - 31/12/2023 - definitivoVitinho (meia) - 30/11/2021 - emprestado pelo ResendeJuan Mello (lateral-esquerdo) - 31/12/2022 - definitivoKauê (volante) - 31/12/2023 - definitivoLucas Mezenga (zagueiro) - 31/12/2021 - emprestado pelo Nova IguaçuLucas (goleiro) - 31/12/2022 - defintivoLucas Goiano (atacante) - 31/12/2022 - emprestado pelo Vila NovaMarcos Vinícius (atacante) - 30/11/2021 - emprestado pela LajeadenseMarquinhos (atacante) - 31/12/2022 - definitivoMarlon (meia) - 31/12/2021 - definitivoMaurício (goleiro) - 31/12/2022 - emprestado pelo São José-RSPedro China (meia) - 31/12/2022 - emprestado pelo Nova IguaçuPedrinho (meia) - 31/12/2021 - definitivoRaí (meia) - 31/12/2022 - defintivoRamon (lateral-esquerdo) - 31/03/2024 - definitivoReydson (zagueiro) - 31/12/2022 - definitivoRikelmi (atacante) - 30/11/2021 - emprestado pelo Juventus-SPRyan Lima (atacante) - 30/11/2021 - emprestado pelo Nacional-SPVitor Marinho (lateral-direito) - 30/11/2021 - emprestado pelo ResendeWendel Lessa (volante) - 30/11/2022 - emprestado pela CabofrienseWesley Pratti (atacante) - 30/11/2021 - emprestado pela Cabofriense