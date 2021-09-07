E o Róger Guedes? Atacante deve estrear contra o Corinthians e confirmar expectativa pela chegada

Crédito: Felipe Szpak/Ag.Corinthians

O duelo entre Corinthians e Juventude, nesta terça-feira (7), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena tem tudo para responder uma das perguntas mais feitas pela torcida do Timão nos últimos meses: e o Róger Guedes?

Relacionado pela primeira vez pela equipe corintiana, o atleta tem grandes chances de entrar em campo e até mesmo de ser titular.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA expectativa na chegada de Guedes foi muito grande e demorou por conta de entraves burocráticos do jogador na China.

O atacante tinha contrato com o Shandong Taishan, clube que atuava desde 2018, mas não jogava desde dezembro, pois não conseguiu retornar ao país asiático em janeiro, após passar as festas de fim de ano no Brasil. A impossibilidade se deu por conta das restrições sanitárias impostas pela China referente a entrada de estrangeiros, devido a pandemia do novo coronavírus.

Sem atuar há nove meses, o jogador tinha conversas avançadas com o Corinthians, através do seu estafe, mas com a consciência que o desfecho do negócio só aconteceria se Róger Guedes se desvinculasse do Shandong.

Após uma grande empreitada, capitaneada pelo representante do atleta, Paulo Pitombeira, com reuniões constantes em meio ao fuso-horário, revisões contratuais e alinhamento das cláusulas financeiras referentes ao rompimento, Róger Guedes conseguiu ficar livre no mercado no dia 23 de agosto, mas fechou, de fato, com o Timão no dia 27, quatro dias antes do encerramento da janela de transferências internacional.

Durante a sua apresentação, o jogador revelou que recebeu ofertas de outras equipes, mas o sonho de vestir a camisa corintiana pesou na escolha.

Ainda que não dispute uma partida oficial desde dezembro do ano passado, a preparação do camisa 123 para estrear foi diferente de Renato Augusto, contratado em julho, vindo do Beijing Guoan, da China, e que, como Róger, não atuava desde dezembro. Primeiro, por conta da idade, já que Guedes tem 24 anos, enquanto Renato possui 33. Além disso, o atacante dedicou o seu tempo de indefinição, onde não disputou jogos oficiais, para fazer um trabalho físico, psicológico e de nutrição com profissionais particulares, na maior parte do tempo na cidade catarinense de Criciúma.