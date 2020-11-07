É neste sábado! Após disputas jurídicas, eleição do Vasco reúne cinco candidatos

Parece que é uma sina: se tem eleição do Vasco, tem confusão. Com a derrubada de uma liminar na noite desta sexta-feira, a eleição para presidente do Cruz-Maltino, antes adiada para o dia 14 de novembro volta para este sábado. Até candidatos foram surpreendidos, mas o pleito está mesmo marcado para São Januário, de forma presencial. A apuração dos votos se dá imediatamente após a votação, que será disputada entre 9h e 22h.Pelo edital divulgado pelo atual presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, no fim do mês passado, os funcionários do clube estão treinados para atuarem nas atuais circunstâncias. A pandemia de Covid-19 foi o pano de fundo para os desdobramentos, no sistema judiciário, da tentativa de adiamento e mudança no formato da votação.