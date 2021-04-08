É goleada que fala, né? Bahia aplica placares elásticos na Copa do Brasil

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Após ser eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil em 2020, o Bahia está irresistível na edição 20201 e já se encontra na Terceira Fase.

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Diante de adversários mais frágeis, o Esquadrão de Aço não marcou bobeira e venceu de maneira convincente, sem dar espaço para surpresas.

Na Primeira Fase, o Bahia até saiu atrás do Campinense, mas pisou no acelerado e massacrou o adversário com um sonoro 7 a 1.

Na Segunda Fase e primeiro jogo em casa, o Tricolor não deu chances ao Manaus. Com os minutos iniciais fulminantes, o Bahia abriu dois gols de vantagem e encerrou o duelo com a goleada por 4 a 1.