É CAMPEÃO! Cuiabá goleia o União Rondonópolis-MT e fica com o título Estadual

E a festa é toda do Cuiabá. Na tarde deste sábado, em plena Arena Pantanal, o Dourado não tomou conhecimento do União Rondonópolis e voltou a derrotar o rival, agora com direito a uma goleada por 4 a 0, depois de ter vencido no primeiro jogo por 3 a 2, garantindo assim o título do Campeonato Mato-grossense de 2022.
Embalado, o time comandado por Pintado volta suas atenções para outra competição. Na próxima quinta-feira (7), fará sua estreia na CONMEBOL Sul-Americana, em casa, diante do Melgar-PER.CUIABÁ TEM MELHOR INÍCIO E ABRE A CONTAGEM
Fazendo valer o fator casa, a equipe do Cuiabá não quis saber de ser surpreendido e tratou de ir para cima do União. Com isso, até meados dos 15 minutos, dominava as ações em campo conseguindo criar boas chances com Rodriguinho e companhia, porém todas sem êxito.
Até que aos 16 minutos, Pepê tirou o zero do placar na Arena Pantanal. Depois de uma jogada entre Rodriguinho e Elton, o atacante mandou de letra para o meia mandar para o fundo das redes.
COLORADO TENTA O EMPATE
Em desvantagem, o time visitante acreditava que poderia buscar o tento de igualdade ainda na etapa inicial. Entretanto, com o tempo passando, pouco conseguiu produzir contra o gol de Walter, dando a deixa para a arbitragem mandar os dois times para os vestiários.
CUIABÁ FAZ MAIS TRÊS E FECHA A CONTA
Mesmo com trocas dos dois lados, o Cuiabá seguiu melhor na volta para o segundo tempo. Aos 9, foi a vez de Alesson, após Pepê roubar a bola no ataque e acionar o camisa 7 que não perdoou.
Após mais algumas mudanças de ambos os lados, o Dourado não diminuía seu ritmo. Depois de perder uma grande chance com Everton, aos 31 minutos, Marllon, depois de cobrança de escanteio de Gava, mandou de cabeça para o fundo das redes.
E tinha espaço para mais um. Aos 37, foi a vez de Valdivia, que havia entrado no lugar de Rodriguinho momentos atrás, marcar o 4º gol dos mandantes no jogo. Praticamente com o placar resolvido, apenas administrou o resultado até os minutos finais para a festa dos jogadores. FICHA TÉCNICACuiabá 4x0 União Rondonópolis
Data e horário: 02/04/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)Árbitro: Rodrigo da FonsecaAssistentes: Fábio Rubinho e Fernanda Kruger
Cartões Amarelos: Marcão Silva, 24'/1ºT;
Cartão Vermelho: Odail Júnior, 41'/2ºT
Gols: Pepê, 16'/1ºT (1-0); Alesson, 9'/2ºT (2-0); Marllon, 31'/2ºT (3-0); Valdivia, 37'/2ºT (4-0)
CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Igor Cariús, aos 40'/1ºT); Marcão Silva (Rafael Gava, no intervalo), Rivas, Pepê e Rodriguinho (Valdívia, aos 14'/2ºT); Alesson (Everton, aos 21'/2ºT) e Elton (André, aos 14'/2ºT).(Técnico: Pintado)
UNIÃO RONDONÓPOLIS: Neneca; Barão, Abdala (Gabriel Júnior, aos 12'/2ºT), Odail e Fabinho; Ruan, Peixinho (Vinícius Matheus, aos 21'/2ºT) e Giancarlo (Alex Maranhão, no intervalo); Michel (Felipe Profeta, aos 12'/2ºT), Yan e Deivisson Pikachu.(Técnico: Odil Soares)