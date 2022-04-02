  É CAMPEÃO! Cuiabá goleia o União Rondonópolis-MT e fica com o título Estadual
futebol

É CAMPEÃO! Cuiabá goleia o União Rondonópolis-MT e fica com o título Estadual

Dourado voltou a derrotar o rival, levantando a taça do Campeonato Mato-grossense de 2022...
02 abr 2022 às 18:45

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:45

E a festa é toda do Cuiabá. Na tarde deste sábado, em plena Arena Pantanal, o Dourado não tomou conhecimento do União Rondonópolis e voltou a derrotar o rival, agora com direito a uma goleada por 4 a 0, depois de ter vencido no primeiro jogo por 3 a 2, garantindo assim o título do Campeonato Mato-grossense de 2022.
Embalado, o time comandado por Pintado volta suas atenções para outra competição. Na próxima quinta-feira (7), fará sua estreia na CONMEBOL Sul-Americana, em casa, diante do Melgar-PER.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCUIABÁ TEM MELHOR INÍCIO E ABRE A CONTAGEM
Fazendo valer o fator casa, a equipe do Cuiabá não quis saber de ser surpreendido e tratou de ir para cima do União. Com isso, até meados dos 15 minutos, dominava as ações em campo conseguindo criar boas chances com Rodriguinho e companhia, porém todas sem êxito.
Até que aos 16 minutos, Pepê tirou o zero do placar na Arena Pantanal. Depois de uma jogada entre Rodriguinho e Elton, o atacante mandou de letra para o meia mandar para o fundo das redes.
COLORADO TENTA O EMPATE
Em desvantagem, o time visitante acreditava que poderia buscar o tento de igualdade ainda na etapa inicial. Entretanto, com o tempo passando, pouco conseguiu produzir contra o gol de Walter, dando a deixa para a arbitragem mandar os dois times para os vestiários.
CUIABÁ FAZ MAIS TRÊS E FECHA A CONTA
Mesmo com trocas dos dois lados, o Cuiabá seguiu melhor na volta para o segundo tempo. Aos 9, foi a vez de Alesson, após Pepê roubar a bola no ataque e acionar o camisa 7 que não perdoou.
Após mais algumas mudanças de ambos os lados, o Dourado não diminuía seu ritmo. Depois de perder uma grande chance com Everton, aos 31 minutos, Marllon, depois de cobrança de escanteio de Gava, mandou de cabeça para o fundo das redes.
E tinha espaço para mais um. Aos 37, foi a vez de Valdivia, que havia entrado no lugar de Rodriguinho momentos atrás, marcar o 4º gol dos mandantes no jogo. Praticamente com o placar resolvido, apenas administrou o resultado até os minutos finais para a festa dos jogadores. FICHA TÉCNICACuiabá 4x0 União Rondonópolis
Data e horário: 02/04/2022, às 16h30 (de Brasília)​Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)Árbitro: Rodrigo da FonsecaAssistentes: Fábio Rubinho e Fernanda Kruger
Cartões Amarelos: Marcão Silva, 24'/1ºT;
Cartão Vermelho: Odail Júnior, 41'/2ºT
Gols: Pepê, 16'/1ºT (1-0); Alesson, 9'/2ºT (2-0); Marllon, 31'/2ºT (3-0); Valdivia, 37'/2ºT (4-0)
CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Igor Cariús, aos 40'/1ºT); Marcão Silva (Rafael Gava, no intervalo), Rivas, Pepê e Rodriguinho (Valdívia, aos 14'/2ºT); Alesson (Everton, aos 21'/2ºT) e Elton (André, aos 14'/2ºT).(Técnico: Pintado)
UNIÃO RONDONÓPOLIS: Neneca; Barão, Abdala (Gabriel Júnior, aos 12'/2ºT), Odail e Fabinho; Ruan, Peixinho (Vinícius Matheus, aos 21'/2ºT) e Giancarlo (Alex Maranhão, no intervalo); Michel (Felipe Profeta, aos 12'/2ºT), Yan e Deivisson Pikachu.(Técnico: Odil Soares)
Crédito: (Foto:AssComDourado

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

