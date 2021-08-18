Dyego Coelho valoriza aprendizado em primeiros trabalhos fora do Corinthians e projeta futuro

Crédito: Ítalo Gabriel/Inter de Limeira

Após cerca de cinco anos nas categorias de base do Corinthians, onde atuou como auxiliar e treinador do sub-20, Dyego Coelho deixou o Timão no início de 2021 e iniciou sua trajetória em equipes profissionais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

Depois de passagem pela Inter de Limeira na disputa da Série D, o técnico comentou a experiência no interior paulista:

- Agradeço a diretoria da Inter e ao Roger pela oportunidade, foi um trabalho de muito aprendizado com um grupo de jogadores jovens com boa qualidade, onde tivemos uma boa evolução com o passar do tempo, mas o clube entendeu que era melhor seguir outro caminho. Levo a experiência com muito carinho e sei que me trouxe uma bagagem importante para a sequência da minha carreira - declarou antes de completar:

- Estamos estudando as melhores possibilidades para dar o próximo passo. Temos algumas sondagens, mas é um momento de ter paciência para fazer a melhor escolha para a sequência - analisou.