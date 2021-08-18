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Dyego Coelho valoriza aprendizado em primeiros trabalhos fora do Corinthians e projeta futuro

No comando da Inter de Limeira, seu último clube, Coelho fez apenas oito jogos, venceu um, empatou quatro e perdeu três. Todos eles na disputa da Série D do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 19:20

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 19:20

Crédito: Ítalo Gabriel/Inter de Limeira
Após cerca de cinco anos nas categorias de base do Corinthians, onde atuou como auxiliar e treinador do sub-20, Dyego Coelho deixou o Timão no início de 2021 e iniciou sua trajetória em equipes profissionais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Depois de passagem pela Inter de Limeira na disputa da Série D, o técnico comentou a experiência no interior paulista:
- Agradeço a diretoria da Inter e ao Roger pela oportunidade, foi um trabalho de muito aprendizado com um grupo de jogadores jovens com boa qualidade, onde tivemos uma boa evolução com o passar do tempo, mas o clube entendeu que era melhor seguir outro caminho. Levo a experiência com muito carinho e sei que me trouxe uma bagagem importante para a sequência da minha carreira - declarou antes de completar:
- Estamos estudando as melhores possibilidades para dar o próximo passo. Temos algumas sondagens, mas é um momento de ter paciência para fazer a melhor escolha para a sequência - analisou.
Na equipe de Limeira, Coelho fez apenas oito jogos, venceu um, empatou quatro e perdeu três. Todos eles na disputa da Série D do Brasileirão.

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