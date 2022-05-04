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Dybala pode estar de saída da Juventus e destino seria a Inter de Milão, diz jornal

Argentino está em fim de contrato com a Velha Senhora e deve atuar por outro clube na próxima temporada
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 10:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 10:01
Dybala não deve seguir na Juventus. O argentino tem contrato com a Velha Senhora até o fim da temporada e ainda não houve um acordo por renovação. Segundo o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o jogador de 28 anos está próximo de acertar com a Inter de Milão.> Liverpool se aproxima de quádrupla coroa e feito inédito na Inglaterra
A publicação traz ainda que Dybala assinaria por quatro anos com a equipe nerazzurri. Além disso, o clube teria oferecido um salário de seis milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por temporada ao argentino, que chegaria gratuitamente a Inter.
E a despedida do argentino pode ser melancólica. Na atual temporada, a equipe de Turim está longe do topo no Campeonato Italiano, além de ter sido eliminada de forma surpreende para o Villarreal nas oitavas de final da Champions League. A última esperança de conquista é a Copa da Itália, onde a Juventus enfrenta a Inter na decisão no dia 11 de maio.
Na Juventus desde 2015, Dybala soma 114 gols e 48 assistências em 289 jogos pelo clube. O atacante também conquistou cinco vezes o Campeonato Italiano e quatro vezes a Copa da Itália pela Velha Senhora.
Crédito: DybalanãodeveseguirnaJuventus(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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