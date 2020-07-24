Dupla do Sport projeta quartas da Copa do Nordeste: 'Vamos firmes e fortes contra o Fortaleza'

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Ainda em busca do melhor nível na temporada, o Sport caminha para seguir avançando na Copa do Nordeste, já que a situação no Campeonato Pernambucano não é das melhores.

Agora nas quartas de final da Copa, Mailson e Adryelson, titulares no empate em 1 a 1 com o Confiança, na última quarta, projetaram os desafios futuros:

- Sabemos que o resultado não foi o melhor possível, mas foi importante para seguirmos na competição, que era um dos nossos grandes objetivos na volta do futebol. Temos mais um desafio pela frente, vamos ajustar os pontos que faltam e trabalhar para buscarmos mais esse resultado - disse o goleiro Mailson, que ainda viu o zagueiro Adryelson citar diretamente o Fortaleza, próximo rival pelo regional:

- Conseguimos nos classificar para as quartas de final da competição e isso foi uma conquista importante. Sabemos que o resultado não foi o ideal, por isso vamos trabalhar em cima dos nossos erros para que não volte a acontecer. Foi muito bom estar em campo novamente e vestir a camisa do Sport. Vamos firmes e fortes para o confronto contra o Fortaleza, respeitando o adversário mas querendo conquistar nossa vaga na próxima fase.

Citado e atual campeão do torneio, o Fortaleza fará o seu confronto diante do Sport às 16h deste domingo, no Barradão, pelas quartas da competição (jogo único).