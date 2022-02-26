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Dupla artilheira, possíveis estreias e mais: confira o que observar no Vasco contra o Fluminense

Nene e Raniel são dois dos destaques não só do Cruz-Maltino, mas do Campeonato Carioca. Time de Zé Ricardo tem dois atletas para fazerem o primeiro jogo com a cruz de malta...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 09:00
A classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Carioca está mais do que encaminhada. No clássico contra o Fluminense, neste sábado, o desempenho da equipe será à prova, e atuações individuais de destaques e de quem ainda está se ambientando poderá ser apreciada.Possíveis estreias: os dois reforços mais recentemente apresentados estão regularizados e podem ganhar minutos a partir do segundo tempo. O zagueiro Quintero e o meia Luiz Henrique foram emprestados pelo Fortaleza.
Mais tempo: o volante Zé Gabriel estreou pelo Vasco na última rodada, contra o Audax, mas não tinha condições nem de 45 minutos. Deverá ganhar mais tempo neste sábado.
Nene & Raniel: o meia e o centroavante, juntos, marcaram dez dois 15 gols do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca. São os artilheiros do torneio.
Defesa: a retaguarda vascaína vem evoluindo. Levou apenas um gol nos últimos quatro jogos. Só que este "um" foi no único clássico até aqui, e custou a derrota. Vale atenção.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Ataque: por outro lado, o poder de fogo do Cruz-Maltino, diminuiu nas partidas mais recentes. Não chega a ser um drama, mas a média é de um gol marcado em cada um dos últimos quatro jogos.
Crédito: DestaquenoVascoatual,RanielviveamelhorfasedesdequesaiudoCruzeiro (RafaelRibeiro/Vasco

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