Duílio promete gestão transparente e responsável no Corinthians

Eleito presidente do Corinthians no fim de fevereiro, Duílio Monteiro Alves tomou posse nesta segunda-feira e concedeu sua primeira entrevista coletiva no cargo. Em conversa virtual com os jornalistas, o mandatário prometeu transparência e responsabilidade em sua gestão, sem deixar que o futebol fique enfraquecido. Para isso, fará reformas administrativas no clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Veja os jogadores com mais partidas pelo Corinthians na temporada

- (Gestão) Competente, participativa e, principalmente, transparente. Hoje o Corinthians tem todas as estruturas físicas necessárias para ser tornar um dos maiores do mundo. Hoje somos o segundo maior das Américas. O que o Corinthians precisa hoje é uma gestão transparente, que mude e transforme essa parte administrativa. O legado que quero deixar é modificar essa administração para algo moderno e transparente.

Em termos de responsabilidade, Duílio quer garantir que o Corinthians honre seus compromissos e consiga buscar novas receitas para os próximos anos, ao mesmo tempo em que negocia o alongamento das dívidas para ganhar fôlego financeiro. Tudo isso com os pés no chão, mas sem enfraquecer o time.

- Temos que ter uma gestão responsável, nos preocupar com os compromissos que temos que honrar. Estamos trabalhando em alongamento de compromissos, para ganhar fôlego. Com certeza será uma gestão pés no chão, com pouco investimento imediato no futebol e em outras áreas. Vamos trabalhar em duas frentes: reduzir despesas e aumentar receitas. A gente já vem trabalhando, José Colagrossi atuando no marketing, temos boas novidades pela frente, mas sempre com responsabilidade - disse antes de completar:

- O Corinthians vai ser transparente em relação a finanças. Já ganhamos campeonatos com times não muito caros e também com grandes estrelas. O Corinthians tem seu diferencial de não desistir nunca, faz parte do seu DNA. Vamos trabalhar com pés no chão e trabalhando muito para aumentar receitas e sempre ter um time forte - complementou o mandatário.Para isso, a ideia é submeter o clube a uma reforma administrativa bem profunda, não só no futebol, mas também na parte social.