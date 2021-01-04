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Duílio Monteiro Alves toma posse como novo presidente do Corinthians

Mandatário foi eleito no fim de novembro do ano passado e inicia seu mandato nesta segunda-feira. Cerimônia aconteceu no Parque São Jorge sem a presença da imprensa...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:03

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:03

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
O Corinthians, oficialmente, tem novo presidente. Na tarde desta segunda-feira, em evento no teatro do Parque São Jorge, Duílio Monteiro Alves tomou posse do cargo para o triênio 2021-2023, sucedendo Andrés Sanchez, que se despediu de sua cadeira no último domingo. A cerimônia não teve a presença da imprensa em decorrência dos cuidados com a pandemia de coronavírus.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Além de Duílio, foram empossados seus vice-presidentes: Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara. Os três estarão juntos para um entrevista coletiva virtual, na no fim da tarde desta segunda, no CT Joaquim Grava, onde devem apresentar os novos membros da diretoria para esta nova gestão do clube.
Aos 45 anos, Duílio é filho de Adilson Monteiro Alves, icônico dirigente corintiano na década de 80. O novo presidente iniciou sua vida no Corinthians em 2009, quando foi diretor cultural com Andrés Sanchez na presidência. Em 2011 foi colocado no posto de diretor adjunto, onde ficou até 2014. Já em 2018, retornou ao clube para assumir a direção de futebol, ficando até o início de setembro, quando saiu para se dedicar à candidatura à presidência.
Na cerimônia desta tarde também foram empossados os 200 novos conselheiros eleitos em 28 de novembro. Nenhum deles, porém, esteve presente de forma física, seguindo os protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. O mandato do Conselho é de três anos igualmente.

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