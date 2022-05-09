Duílio fala sobre sonho de manter Maycon no Corinthians e presentes do Boca à arbitragem

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, passou pela zona mista do estádio Nabi Abi Chedid, onde o Timão bateu o Red Bull Bragantino, no último domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no BrasileirãoO mandatário corintiano evitou projetar uma continuidade do meia Maycon, que tem se destacado desde o seu retorno ao Timão, há pouco mais de um mês, mas não descartou o desejo de fazer uma investida para compra em definitivo do atleta. O meia está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, país que está com o futebol suspenso, pois vive confito armado com a Rússia desde fevereiro.

- (Maycon é) Um grande jogador, foi formado aqui, voltou muito bem e está nos ajudando muito. Lógico que a gente que permanecer com ele, mas é muito cedo, temos contrato de empréstimo até o fim do ano. Se a gente tiver oportunidades, vontade do jogador, valores envolvidos seja viável, temos vontade.

Mesmo com o vínculo de cessão sendo até o fim do ano, os direitos de Maycon seguem do Shakhtar, que pode negociar o atleta quando quiser, inclusive na janela de transferências do meio deste ano, que abre no dia 1º de julho. O Corinthians não teria direito a compensação financeira alguma, somente a possibilidade de cobrir a oferta. Mas como os ucranianos entendem que o meia tem mercado na Europa, caso essa proposta do Velho Continente chegue dificilmente o Timão terá dinheiro para cobrir.

O Corinthians trabalha com uma engenharia financeira onde é otimista que Maycon fique até o fim do ano, e quando a temporada se encerrar uma estrutura seria levantada para avaliar a situação monetária do clube e o quanto seria possível viabilizar a compra em definitivo do camisa 5.

BOCA E ARBITRAGEM

Duílio viu com naturalidade o fato do Boca Juniors, da Argentina. entregar aos árbitros kits com camisas à equipe de arbitragem antes do jogo contra o Always Ready, da Bolívia, na última rodada da Libertadores. O clube argentino será o próximo adversário do Timão na Liberta, no próximo dia 17 de maio, na Bombonera.

- Eu vi como normal, são kits, camisas. Isso é normal, entre clubes, torcedores e também presentear árbitro. Espero que tenha uma ótima arbitragem, campeonato importante, e isso não é o que preocupa. O que temos que reclamar é a ausência de VAR nesta fase. É uma competição importante no continente – destacou Duílio.

Os dois times já se cruzaram no Brasil, com vitória corintiana por 2 a 0, na Neo Química Arena, com os dois gols marcados justamente por Maycon.

Confira outras respostas de Duíio na zona mista:

VITÓRIA SOBRE RED BULL BRAGANTINO

- Sempre é bom vencer, e um time bom e organizado como o Red Bull a gente sai muito contente, principalmente com a entrega e vontade.

INÍCIO DE TRABALHO NO BRASILEIRO E LIBERTADORES

- A gente tá satisfeito com a melhora. Tem muito a melhorar, os campeonatos são duros, os adversários. O time vai oscilar poque está em formação, mas a gente está muito contente com o início nas duas competições.

INGRESSOS CONTRA A PORTUGUESA-RJ

- São muitos jogos, a gente entende todos os torcedores, uma parte que não teve condição de ir, mantivemos os preços do Paulista. Jogo importante, decisivo, a Neo Química Arena, com a nossa torcida, deixa o Corinthians mais fort. Não tem mais jogo fácil, todos os adversários tem dificuldades. A gente conta com a Fiel na quarta-feira para avançar na Copa do Brasil.

RÓGER GUEDES E AUSÊNCIA DE TITULARIDADE

- Nada demais. Róger Guedes é um grande jogador, nosso artilheiro na temporada, faz grandes jogos, não tem nada além disso. Assim como não jogou um jogo, outros não jogaram. Isso faz parte, e o Vítor (Pereira) tem deixado claro que ele não vem poupando, mas gerenciando, e muito bem, todos os jogadores, para deixá-los inteiros para todos os campeonatos.