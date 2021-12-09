Duílio diz que Corinthians vai continuar investindo no futebol feminino e quer mais jogos na Arena

O time feminino do Corinthians encerrou uma temporada perfeita ao bater o São Paulo por 3 a 1, na última quarta-feira (8), e ser campeão paulista da categoria. O título foi o terceiro entre os três que as Brabas disputaram em 2021. Além do Estadual, as meninas do Timão também conquistaram o Brasileiro e a Libertadores. Diante dos resultados, o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, destacou a continuidade no investimento da modalidade no Parque São Jorge.

- A gente se emociona em ver essa modalidade crescendo muito. A torcida do Corinthians é diferente, abraçando as nossas meninas, batendo recorde mais uma vez. Parabenizar a diretoria, a comissão. Hoje somos tricampeões paulista, brasileiro e da Libertadores da América. Vamos continuar investindo, e foi um passo importante para toda a modalidade no Brasil. O futebol feminino tende a crescer - destacou Duílio à FPF TV.

Na final do Paulistão, a Neo Química Arena bateu recorde de público em jogos de futebol feminino em território nacional, com 30.077 presentes. O público superou outra marca no próprio estádio corintiano, na decisão do Paulista de 2019, contra o próprio Tricolor, na ocasião com mais de 28 mil torcedores.

O presidente corintiano afirmou o desejo de levar mais jogos das Brabas para Itaquera na próxima temporada, mas não esconde a dificuldade em meio ao complexo calendário de jogos da equipe masculina.

Inclusive, a própria decisão do Estadual inicialmente seria na Arena Barueri, já que o estádio do Corinthians receberia um evento corporativo, que foi cancelado às vésperas da decisão.

- A gente sempre quis elas jogando aqui (na Neo Química Arena). Infelizmente por falta de calendário, muitos jogos. Dessa vez a gente teve um evento marcado desde o início do ano, mas graças a Deus conseguimos mudar para receber as meninas. Tudo o que pudermos fazer para elas jogarem aqui, vamos fazer. E com o futebol que apresentaram, merecem ainda mais - destacou o presidente do Timão.

Dos 19 jogos como mandante que o time feminino do Corinthians fez em 2021, apenas dois foram na Neo Química Arena, a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na decisão do Campeonato Brasileiro, em setembro, e o triunfo por 3 a 1 contra o São Paulo, na final do Paulista, na última quarta-feira (8).