Duilio diz entender protesto e responde organizadas do Corinthians: 'Aqui, a gente escuta'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, em frente ao Parque São Jorge, as maiores torcidas organizadas do Corinthians se reuniram para protestar contra a atual situação do clube. A manifestação teve como alvo dirigentes (atuais e antigos), jogadores e membros da oposição. E já quase no fim desta noite, o presidente Duilio Monteiro Alves se pronunciou e prometeu ouvir as reclamações do grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em vídeo publicado em seu perfil no Twitter, o mandatário corintiano disse entender os protestos dos torcedores e explicou que nos últimos cinco meses tem tentado colocar em prática alguns pedidos como transparência e melhorias na gestão. Uma das soluções foi contratar empresas de consultoria para tratar das dívidas e das contas do clube, um ponto crucial da crise.

Além disso, por conta desses avanços que Duilio afirma já ter tido desde que assumiu o cargo, ele sinalizou com a possibilidade de fazer investimentos no futebol, ou seja, contratar novos jogadores, embora admita que tem encontrado dificuldade no mercado para suprir as carências do elenco.Por fim, ele pediu o apoio dos torcedores nessa mudança de filosofia do clube e prometeu que a comunicação com a Fiel será cada vez mais estreita, e ela saberá sobre tudo o que acontecerá dentro do clube no triênio de sua gestão.

Confira, na íntegra, o que disse Duilio Monteiro Alves:

"Fala Fiel!

Quero ter uma conversa com você de coração aberto e olho no olho.

Hoje tivemos uma grande manifestação na porta do Parque São Jorge, democrática e pacífica. E aqui, a gente escuta. A gente tem trabalhado nos ajustes pedidos pelo torcedor nos últimos tempos, fazendo tudo o que possa trazer mais transparência, capacidade de investimento e mais vitórias num projeto de três anos. Nos últimos tempos, o corintiano exigiu melhorias na gestão e na transparência. Qual foi a nossa resposta? Em cinco meses, a gente trouxe duas das maiores consultorias do mundo: a Falconi e a KPMG. Fizemos um corte de despesas em todos os departamentos. A redução da folha salarial já é realidade no futebol e no clube social. Já publicamos três relatórios financeiros neste ano e nos primeiros quatro meses tivemos um superávit de R$ 4 milhões.

Além disso, temos avançado nos acordos jurídicos, enquanto nosso marketing busca dinheiro novo em negócios digitais, que ainda vamos anunciar. Com isso, pode ter certeza: em breve vai chegar a hora de investir no futebol. A diretoria de futebol sabe disso e a gente continua pesquisando as soluções das nossas carências num mercado difícil. Assim como você, eu também não estou satisfeito, sabemos da pressão por resultados no futebol, mas não podemos ter pressa ou vamos desperdiçar os avanços recentes. A mudança de gestão exige tempo, paciência e união.

Para fechar: uma manifestação com a de hoje não me deixa triste, pelo contrário, o corintiano que torce, que sofre e que ama o clube sabe: a única solução para o Corinthians é a boa gestão nos próximos três anos. É assim que vamos entregar um clube pronto e vencedor. Essa mudança pede um contato mais frequente entre nós. Olho no olho, sempre. Por isso, você vai saber tudo o que acontece por aqui, vai entender onde queremos chegar e, com certeza, vai apoiar. Com vocês do nosso lado, ninguém segura.