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futebol

Dudu publica vídeo no Instagram para se despedir do Palmeiras

Empréstimo do atacante ao Al Duhail, do Qatar, foi confirmado oficialmente nesta segunda-feira, e o jogador voltou a demonstrar emoção ao gravar mensagem...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 01:43

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 01:43
Crédito: Vídeo publicado por Dudu em seu Instagram começa com imagem sua chorando (Reprodução/TV Palmeiras
Em um dia no qual foi às lágrimas diversas vezes, inclusive em entrevista exclusiva ao LANCE!, Dudu voltou a se mostrar emocionado em sua conta no Instagram. O jogador publicou vídeo com mensagem sua e imagens de sua trajetória no Palmeiras para se despedir do clube, que deixou oficialmente nesta segunda-feira para ir, por empréstimo, ao Al Duhail, do Qatar.
O próprio jogador diz que não pensou que seria tão dolorido deixar o Verdão depois de cinco anos e meio, embora ressalte que não é um adeus, mas um "até logo". Dudu fala do amor dos filhos pelo time, diz que cresceu como homem e atleta nesta passagem e afirma ainda que respirou Palmeiras intensamente com a camisa que mais vestiu como profissional.Confira abaixo a publicação de Dudu em seu Instagram:

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