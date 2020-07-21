Dudu publica vídeo no Instagram para se despedir do Palmeiras

Em um dia no qual foi às lágrimas diversas vezes, inclusive em entrevista exclusiva ao LANCE!, Dudu voltou a se mostrar emocionado em sua conta no Instagram. O jogador publicou vídeo com mensagem sua e imagens de sua trajetória no Palmeiras para se despedir do clube, que deixou oficialmente nesta segunda-feira para ir, por empréstimo, ao Al Duhail, do Qatar.

O próprio jogador diz que não pensou que seria tão dolorido deixar o Verdão depois de cinco anos e meio, embora ressalte que não é um adeus, mas um "até logo". Dudu fala do amor dos filhos pelo time, diz que cresceu como homem e atleta nesta passagem e afirma ainda que respirou Palmeiras intensamente com a camisa que mais vestiu como profissional.Confira abaixo a publicação de Dudu em seu Instagram: