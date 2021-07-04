Dudu: 'Não me considero ídolo do Palmeiras'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Oficialmente de volta ao Palmeiras após um ano de empréstimo no Al-Duhail-CAT, Dudu voltou a treinar na Academia de Futebol na quinta-feira (01) e concedeu entrevista coletiva a alguns sócios-torcedores Avanti. Entre os assuntos abordados, o atacante disse que não se considera ídolo do Verdão.

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– Me considero um jogador importante na história do Palmeiras, mas acho que ainda falta um pouquinho para chegar nesse status de ídolo. Espero que nessa segunda passagem possa confirmar isso. Espero continuar honrando essa camisa, fazendo um grande trabalho para os palmeirense continuarem gostando de mim e cultivando essa idolatria.

O Palmeiras anunciou, na sexta-feira (02), que o departamento jurídico do clube conseguiu junto a liberação imediata de Dudu junto à FIFA. Com isso, ele poderá ser inscrito e entrar em campo pelo Verdão antes de agosto - data de abertura da janela internacional de transferências.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDurante os quase cinco anos da primeira passagem de Dudu pelo Palmeiras, o atacante entrou em campo em 305 oportunidades, marcou 70 gols e foi decisivo nas conquistas da Copa do Brasil 2015 e dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, sendo eleito o melhor jogador da competição na campanha do decacampeonato.