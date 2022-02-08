Dudu exalta entrosamento com Veiga e elogia atuação do Palmeiras: 'A gente fez o que o Abel pediu'

O Palmeiras conquistou um dos maiores feitos de sua história, nesta terça-feira, ao derrotar o Al Ahly-EGI, por 2 a 0, pela semifinal do Mundial de Clubes. Um dos destaques da partida foi o ídolo Dudu, que marcou um golaço para ampliar o placar em Abu Dhabi. Na saída de campo, ele exaltou a parceria com Raphael Veiga e elogiou a atuação do time sob a tutela de Abel Ferreira.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV Bandeirantes, o camisa 7 do Verdão falou do passe que deu para Veiga abrir o marcador no primeiro tempo e também da retribuição que o meia deu na segunda etapa. Para ele, tudo é fruto de entrosamento. Dudu ainda valorizou a presença da torcida no Al Nahyan Stadium.

- A gente se entende muito bem, cada vez mais entrosados, o time tem muita qualidade, a equipe está de parabéns, a torcida está de parabéns, que aqui nos ajudou do começo ao fim. Espero que sábado possa ser um grande jogo para nós também - comentou o ídolo palmeirense.Dudu fez questão de exaltar o grande jogo que o Alviverde fez contra o Al Ahly. Segundo ele, a equipe fez aquilo que foi pedido por Abel Ferreira, sabendo exatamente o momento de realizar cada variação de esquema solicitado.

- Time jogou bem, deu um passo muito importante, fez aquilo que o Abel pediu, marcamos muito bem, saímos rápido na velocidade, a equipe está de parabéns pelo jogo, agora é descansar, treinar, para sábado a gente fazer outro jogo.

- Na hora que tem que rodar a bola, a gente rodou, na hora que tem que ter velocidade, a gente teve. A gente fez um bom jogo, a equipe está de parabéns, tem que descansar, e pensar na final sábado - completou.

Depois de conquistar o "grande objetivo", que era chegar na final, Dudu agora mantém a cautela para falar do próximo jogo e declarou que time que quer ser campeão não escolhe adversário. Sendo assim, é pensar no duelo de sábado seja contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou contra o Chelsea, da Inglaterra.

- Acho que era o grande objetivo, a gente sabe que seria muito difícil, o Al Ahly é um time muito competitivo também, mas a equipe está de parabéns pelo jogo. Time que quer ser campeão não pode escolher adversário, então estamos preparados para qualquer time que vier para a gente fazer um grande jogo no sábado - concluiu o camisa 7.

O Palmeiras agora volta as suas atenções para o jogo de sábado, ainda sem adversário definido, de olho no duelo desta quarta-feira, quando Chelsea e Al Hilal se enfrentam às 13h30, no horário de Brasília. A equipe terá mais três dias de treinamentos para disputar a final, que também será às 13h30, de Brasília.