Dudu espera ficar no Qatar e retornar ao Palmeiras só daqui a três anos

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Emprestado ao Al-Duhail, Dudu está na torcida pelo Palmeiras na final da Copa Libertadores e espera seguir no Qatar por mais três anos antes de retornar ao clube que defendeu de 2015 até o meio de 2020.

– Ainda estou aqui por empréstimo, mas espero ficar mais três anos no Qatar. Depois, quando estiver com 31 anos, pretendo voltar ao Palmeiras. Sempre disse que não foi um adeus – afirmou o atacante em entrevista à ESPN, nesta quinta-feira (28).

O Palmeiras recebeu € 7 milhões pelo empréstimo (cerca de R$ 43 milhões) e, caso os cataris exerçam o direito de compra, o clube vai receber mais € 6 milhões (R$ 37 milhões). O vínculo inicial de Dudu com o Al-Duhail vai até 30 de junho de 2021.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> De La Cruz “de graça”: veja 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contratoEm relação à final da Libertadores, o atacante não escondeu a torcida pelo Alviverde. Por outro lado, disse conhecer bem Cuca e deu pistas de como o técnico fará para motivar o rival para a decisão no Maracanã.

– Conheço muito bem o Cuca. Sei que ele consegue transformar tudo o que há de negativo no Santos em combustível para os jogadores. Independentemente disso, a final não tem favorito – completou Dudu.