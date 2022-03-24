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futebol

Dudu diz achar que Palmeiras pode ser favorito ao título do Paulistão

Atacante do Verdão acredita que a equipe está bem encaminhada e vai trabalhar para isso...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 23:50

Publicado em 23 de Março de 2022 às 23:50

Após vencer o Ituano por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (23), no Allianz Parque, o Palmeiras carimbou o passaporte até a semifinal do Paulistão 2022. Eleito o ‘Craque do Jogo’, Dudu revelou se concorda com o posto de favorito ao título da competição. GALERIA> ATUAÇÕES: Veiga e Rony marcam e são os destaques da classificação> Saiba os times de infância dos jogadores- Acho que sim, né? Foi um jogo difícil, o time do Ituano é muito rápido e de muita transição. Acho que conseguimos matar bem todas as transições deles e a equipe está de parabéns - disse o camisa 7.TABELA> Clique aqui e simule todos os resultados do Paulistão 2022!O atacante ainda disse que o elenco conseguiu uma boa classificação e todos pretendem trabalhar para que o time saia vitorioso também da semifinal. Além disso, Dudu atingiu a marca de 200 vitórias com a camisa alviverde e celebrou o feito.
- Representa muito! É a identificação que tenho com o clube. Venho marcando minha história aqui e hoje fui premiado como melhor jogador. Mas divido com todos, Veiga e Rony que fizeram gols. A equipe está de parabéns - concluiu.
Crédito: Dudufoieleitoo'CraquedoJogo'napartidacontraoItuanonoPaulista(Foto:RenatoPizzutto/Ag.Paulistão

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