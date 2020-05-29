Dudu Cearense revela bastidores de último jogo no Botafogo: 'Merecedor'

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Dudu Cearense se aposentou em 2018, mas não por isto fica afastado do futebol. O ex-meio-campista relembrou, em uma publicação em seu perfil no Instagram, sobre a última partida que fez pelo Botafogo, clube que defendeu antes de pendurar as chuteiras.

O jogo foi Chapecoense 0 x 1 Botafogo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. As duas equipes lutavam contra o rebaixamento e o Alvinegro, à época comandado por Zé Ricardo, retornou para o Rio de Janeiro com três pontos graças a um gol de Luiz Fernando.

Na publicação, Dudu Cearense relembrou que Matheus Fernandes, que vinha sendo titular, levou o terceiro cartão amarelo e não estaria apto a enfrentar a Chape. O ex-atleta revelou que Zé Ricardo o escolheu de primeira para ser o substituto e retornar à equipe titular.E MAIS:Sem Yaya, sem problema: plano do Botafogo é valorizar a baseVice-presidente do Botafogo critica Yaya Touré: 'Tremendo 171'Joseval Peixoto revela ser torcedor do Botafogo: 'Maior time da época'Conselho de medicina notifica clubes cariocas sobre volta aos treinosNazário fala da saudade, mas ressalta: 'A saúde vem em primeiro lugar'PUBLICAÇÃO DE DUDU CEARENSE:"Estava cinco meses sem jogar, treinava e me imaginava como titular, falava para os mais jovens: "Se sinta importante , uma hora você vai jogar". Estávamos perto da zona de rebaixamento , precisávamos vencer quatro jogos, contra Corinthians, Flamengo, Inter e depois Chapecoense. Contra o Inter, o Matheus (Fernandes) tomou o terceiro cartão amarelo e estaria suspenso para o próximo.

Agora, o nosso treinador Zé Ricardo tinha no seu plantel mais cinco volantes pra disputar uma vaga. Na cabeça do treinador, o que você faria? Eu pensei, chegou a minha hora de atuar.

Dentre os cinco ele me chama e me fala, "como você está ?" Eu respondo: "Sempre pronto". "Você vai jogar domingo, preciso da sua experiência e liderança". Eu falei que presente em Zé, deixe comigo. Vencemos a partida e tive uma boa atuação dentro dela.

Poderia ter ido mal, e teria todas os pretextos e desculpa na ponta da língua.Não é meu perfil, tenho uma crença funcional, que é ser automotivado.Falava pra mim: "Não estou preocupado com a minha performance, quero resultado, e o resto virá naturalmente."