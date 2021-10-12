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Dudu atribui responsabilidade da má fase ao elenco e alerta: ‘Só nós podemos tirar o Palmeiras dessa situação’

Atacante também comentou a respeito do retorno da torcida ao Allianz Parque, dando destaque ao apoio irrestrito durante os 90 minutos...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 10:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco
O atacante Dudu comentou sobre o mau momento que vive o Palmeiras em entrevista à TV Palmeiras. Sem vencer no Brasileirão a quatro partidas, o time foi ultrapassado pelo Flamengo na tabela e distanciou-se do líder Atlético-MG, diminuindo consideravelmente as chances de título no torneio.Segundo o ídolo alviverde, a responsabilidade pela má fase é dos jogadores e, por causa disso, apenas eles que podem mudar o rumo da situação.– Nós jogadores que chegamos nessa situação de não vencer os jogos no Campeonato Brasileiro e só a gente que vai poder tirar o Palmeiras dessa situação. Temos que trabalhar mais e entrar mais focados nos jogos – afirmou.
Em entrevista coletiva após a derrota para o Red Bull Bragantino no último sábado (9), o treinador Abel Ferreira, por sua vez, assumiu a culpa pelas falhas da equipe e apontou que os erros individuais também são de responsabilidade da comissão técnica.
O duelo contra o time de Bragança Paulista marcou o reencontro do Verdão com a torcida no Allianz Parque. Durante os 90 minutos, o público incentivou a equipe, mas após o apito final, parte dos palmeirenses vaiou em função do revés.Para Dudu, as vaiais são direito do torcedor e o importante é que eles apoiem o Palmeiras enquanto a bola estiver rolando, como foi o caso da última partida.
– A gente fica feliz pela volta da torcida, mas triste pelo resultado. Importante ter eles do nosso lado, apoiando o jogo todo. Eles vaiaram um pouco depois do jogo, mas estão no seu direito, querem ver o Palmeiras bem. Contamos com o apoio deles até o final da temporada – declarou.
O Alviverde volta a campo nesta terça-feira (12) contra o Bahia, em busca de uma recuperação no Brasileirão. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

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