Duas baixas! Flamengo comunica lesões de Rodrigo Caio e Gabigol

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A fase do Flamengo, definitivamente, está longe do esperado. E, nesta segunda-feira, o clube comunicou duas baixas significativas para a sequência no Campeonato Brasileiro - e quiçá na Libertadores, cujo reinício para o Rubro-Negro será no dia 17. Rodrigo Caio e Gabigol tiveram lesões constatadas, sentidas durante o clássico com o Botafogo.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

De acordo com o clube, após exames realizados nesta manhã, no Ninho do Urubu, Rodrigo Caio teve lesão constatada no músculo adutor da coxa esquerda. Gabigol, por sua vez, no músculo reto femoral da coxa direita. Como de praxe, o Flamengo não externou o prazo para que os atletas estejam recuperados das respectivas lesões musculares, mas dificilmente entram em campo no próximo fim de semana. Ambos se juntam ao lateral-direito João Lucas no deparamento médico.

A tendência é que Thuler e Pedro, respectivamente, treinem entre os titulares ao longo da semana, assim como Mauricio Isla, que está na expectativa de estar regularizado até domingo.