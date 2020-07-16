'Drive-thru' da Arena Corinthians arrecada quase 600 peças de roupa

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

No último final de semana, foi realizado na Arena Corinthians o drive-thru #DeVoltaPara90, para os torcedores que compraram o novo manto do Corinthians na pré-venda. E a Responsabilidade Social do clube aproveitou a ocasião para fazer a Campanha do Agasalho, com objetivo de arrecadar roupas, para serem doadas às pessoas necessitadas.Durante a ação, realizada entre sábado e domingo, passaram pelo local 308 carros. Um dos destaques foi a arrecadação de 589 peças de roupas. A cada peça doada, o torcedor levava para casa um kit de máscaras personalizadas #FeitoDeResponsa, ação fruto de parceria entre o BMG e o Corinthians.

Com limite de ocupação de quatro pessoas por veículo, os torcedores foram surpreendidos pela presença de dois ídolos do Timão: Marcelinho Carioca e Milene Domingues realizaram a entrega da nova camisa.

- Nós vimos muitos torcedores mirins chorando de soluçar ao encontrar com o Marcelinho e com a Milene. Em um dos carros, o pai chorava por encontrar o Pé de Anjo e a filha por se deparar com a Rainha das Embaixadinhas - afirmou Marco Antunes, Vice-Presidente do Banco BMG.- Foi uma campanha muito emocionante. Nós adoramos ter esse contato com o torcedor e fazer parte dessa ação do BMG, da Arena Corinthians e da Poderoso Timão foi muito legal - disse Marcelinho Carioca.

No trajeto, os torcedores passaram por pontos em que algumas taças importantes estavam expostas, como a do Paulistão de 1977, os troféus das conquistas do Brasileiro e da Libertadores de 2019 do time feminino e Brasileirão de 2017, que teve como artilheiro o atacante Jô.

Depois disso, camisas históricas do Timão foram relembradas, como as usadas no bicampeonato Brasileiro de 1998 e 1999, além do Mundial de 2000, e o manto que Ronaldo vestiu em 2009. Os ônibus que levam os times masculino e feminino para os quatro cantos do País também estavam expostos no trajeto.

A Responsabilidade Social seguirá arrecadando agasalhos durante esse inverno. Ainda esse mês, deixará caixas de papelão espalhadas no Parque São Jorge, para as pessoas que desejarem realizar doações. Essas roupas arrecadadas serão doadas para instituições previamente cadastradas.

Confira abaixo a relação de roupas arrecadas na Arena Corinthians: