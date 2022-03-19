Dracena reforça pedido de João Paulo e cobra reforços do CG do Santos

O ambiente do Santos segue tenso, mesmo após o time se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista. Depois do goleiro João Paulo, foi a vez do executivo de futebol Edu Dracena fazer cobranças, aparentemente ao Conselho Gestor."O Santos é muito grande para estar a terceira vez brigando para não cair. Espero que a gente acorde para colocar o Santos onde ele merece, que é estar sempre brigando por campeonatos e por títulos", disparou, antes do início da coletiva do técnico Fabián Bustos.Dracena vem sendo muito criticado pela demora em acertar a contratação de reforços. Por isso, pareceu deixar claro que a chegada de novos nomes não depende exclusivamente dele ou do presidente, e sim da aprovação do Conselho Gestor.

"Dentro disso, tivemos uma reunião nessa semana, mapeando o mercado. Temos alguns nomes postos na mesa do presidente, juntamente com o Conselho Gestor, para que a gente consiga fortalecer a nossa equipe, dar respaldo para esses garotos que estão vindo com muito talento. Tomara que a diretoria, com o presidente, a comissão e nós aqui consigamos trazer o mais rápido possível esses reforços para que a gente não passe o sufoco que a gente passou".

O executivo ressaltou, ainda, que entende as dificuldades financeiras do clube e o esforço que o presidente Andres Rueda tem feito para colocar as contas em dias, mas foi novamente incisivo quanto às últimas atuações do Santos dentro de campo.

"A gente sabe o momento do clube, sabe da situação mas o Santos não pode estar brigando para cair pela terceira vez. A gente está aqui trabalhando muito, noites sem dormir, para colocar o Santos onde merece. Vamos trabalhar, pois Deus ajuda a quem trabalha, e o trabalho dignifica o homem", concluiu.