Dortmund x Greuther Furth: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Borussia Dortmund recebe o Greuther Furth nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Após dois tropeços consecutivos, o clube aurinegro busca conquistar os três pontos contra o lanterna do Campeonato Alemão e reencontrar a boa fase.ATENÇÃO TOTAL- Devemos ser mais consistentes. Eles ganharam um novo estímulo com a vitória contra o Union Berlin. O Furth foi muitas vezes melhor do que o que a tabela diz. Não é novidade que devemos ter cuidado, pois é a Bundesliga - declarou Marco Rose, técnico do Dortmund.
FICOU PARA TRÁSA derrota para o Bayern de Munique no clássico alemão e o empate inesperado contra o Bochum deixou o Dortmund muito atrás da liderança da Bundesliga. A equipe de Marco Rose se encontra com seis pontos a menos do que os bávaros e precisa somar pontos caso queira seguir sonhando com título.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Greuther Furth
Data e horário: 15/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou e Schulz; Dahoud, Witsel e Bellingham; Brandt e Reus; Haaland
Desfalques: Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Roman Burki, Youssoufa Moukoko, Giovanni Reyna, Mateu Morey e Marcel Schmelzer (machucados)
GRETHER FURTH (Técnico: Stefan Leitl)Burchert; Meyerhofer, Griesbeck, Bauer e Willems; Seguin, Christiansen e Tillman; Hrgota, Abiama e Nielsen
Desfalques: Marius Funk, Nick Viergever, Justin Hoogma, Gideon Jung, Robin Kehr e Jessic Ngankam (machucados)