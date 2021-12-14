Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Dortmund x Greuther Furth: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Após tropeçar em duas rodadas consecutivas, Dortmund busca recuperar a confiança no confronto contra o lanterna do Campeonato Alemão...
LanceNet

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 10:43

O Borussia Dortmund recebe o Greuther Furth nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Após dois tropeços consecutivos, o clube aurinegro busca conquistar os três pontos contra o lanterna do Campeonato Alemão e reencontrar a boa fase.ATENÇÃO TOTAL- Devemos ser mais consistentes. Eles ganharam um novo estímulo com a vitória contra o Union Berlin. O Furth foi muitas vezes melhor do que o que a tabela diz. Não é novidade que devemos ter cuidado, pois é a Bundesliga - declarou Marco Rose, técnico do Dortmund.
FICOU PARA TRÁS​A derrota para o Bayern de Munique no clássico alemão e o empate inesperado contra o Bochum deixou o Dortmund muito atrás da liderança da Bundesliga. A equipe de Marco Rose se encontra com seis pontos a menos do que os bávaros e precisa somar pontos caso queira seguir sonhando com título.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Greuther Furth
Data e horário: 15/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou e Schulz; Dahoud, Witsel e Bellingham; Brandt e Reus; Haaland
Desfalques: Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Roman Burki, Youssoufa Moukoko, Giovanni Reyna, Mateu Morey e Marcel Schmelzer (machucados)
GRETHER FURTH (Técnico: Stefan Leitl)Burchert; Meyerhofer, Griesbeck, Bauer e Willems; Seguin, Christiansen e Tillman; Hrgota, Abiama e Nielsen
Desfalques: Marius Funk, Nick Viergever, Justin Hoogma, Gideon Jung, Robin Kehr e Jessic Ngankam (machucados)
Crédito: Dortmund busca reencontrar boa fase na Bundesliga (Foto: UWE KRAFT/AFP)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados