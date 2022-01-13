  • Dortmund x Freiburg: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Alemão
Dortmund x Freiburg: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Alemão

Após derrota do Bayern de Munique na última rodada da Bundesliga, Dortmund volta a sonhar com o título da competição apesar dos seis pontos de diferença para o líder...
LanceNet

13 jan 2022 às 12:26

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:26

O Borussia Dortmund recebe o Freiburg nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. A equipe de Marco Rose chega embalada após grande vitória sobre o Frankfurt e busca se aproximar do Bayern de Munique em busca do título do Campeonato Alemão.ELOGIOS AO RIVAL- Há um excelente trabalho sendo feito no Freiburg há anos e é um bom elenco. A equipe trabalha bem e tem automatismos claros devido ao ótimo trabalho da comissão técnica em torno de Christian Streich. O Freiburg é muito consistente e estão no topo - ressaltou Marco Rose, comandante do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
INCONSISTÊNCIA DEFENSIVAO Borussia Dortmund sofreu 28 gols na Bundesliga e possui a 8ª pior defesa do Campeonato Alemão apesar de estar na vice-liderança da competição. O técnico Marco Rose mostrou preocupação com relação a sua defesa durante a coletiva de imprensa e afirmou que irá buscar melhorar o sistema desde os atacantes.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Freiburg
Data e horário: 14/1/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Zagadou, Hummels e Guerreiro; Bellingham e Dahoud; Brandt, Reus e Hazard; Haaland
Desfalques: Roman Burki, Manuel Akanji, Luca Unbehaun, Mateu Morey e Marcel Schmelzer (machucados)
FREIBURG (Técnico: Christian Streich)Flekken; Kubler, Schlotterbeck, Lienhart e Gunter; Haberer e Hofler; Sallai, Woo-Yeong e Grifo; Holer
Desfalques: Kiliann Sildillia e Mark Flekken (Covid-19)
Crédito: DortmundvemdegrandevitóriasobreoFrankfurtnaBundesliga(DANIELROLAND/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

