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futebol

Dortmund não libera ingleses para jogarem Eliminatórias da Copa

Jadon Sancho e Jude Bellingham não poderão defender o time de Gareth Southgate no final de março. Atletas teriam que passar por quarentena ao voltarem para a Alemanha...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 12:50
Crédito: Dortmund não libera Jadon Sancho para a seleção inglesa (Ina Fassbender / AFP
O Borussia Dortmund não irá permitir que Jadon Sancho e Jude Bellingham sirvam a seleção inglesa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, segundo a “Sport1”. O Reino Unido é considerado uma zona de risco na Alemanha e os jogadores deveriam passar por um período de quarentena obrigatória após os jogos.Com isso, os jogadores iriam correr o risco de perder jogos importantes, inclusive das quartas de final da Champions League, caso fossem convocados. O Dortmund tem o respaldo da Fifa, pois a entidade não obriga as equipes a cederem seus atletas para países que irão atuar em zona de risco em meio a pandemia da Covid-19.
> Veja a tabela da Bundesliga
A Inglaterra irá realizar três partidas entre os dias 25 e 31 de março, sendo que dois duelos serão disputados em casa. O time dirigido por Gareth Southgate inicia o sonho de jogar a Copa do Mundo do Qatar diante de San Marino e depois tem confrontos contra a Albânia e Polônia.

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