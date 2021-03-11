Dortmund não libera ingleses para jogarem Eliminatórias da Copa

O Borussia Dortmund não irá permitir que Jadon Sancho e Jude Bellingham sirvam a seleção inglesa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, segundo a “Sport1”. O Reino Unido é considerado uma zona de risco na Alemanha e os jogadores deveriam passar por um período de quarentena obrigatória após os jogos.Com isso, os jogadores iriam correr o risco de perder jogos importantes, inclusive das quartas de final da Champions League, caso fossem convocados. O Dortmund tem o respaldo da Fifa, pois a entidade não obriga as equipes a cederem seus atletas para países que irão atuar em zona de risco em meio a pandemia da Covid-19.