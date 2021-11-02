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futebol

Dortmund não desiste de manter Haaland na próxima temporada

Diretor esportivo da equipe alemã confia que o atleta ainda pode permanecer no clube aurinegro por mais uma temporada e seguir se desenvolvendo como profissional...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 10:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund sonha em segurar Erling Haaland até 2023. Em entrevista ao "Bild", Sebastian Kehl, diretor esportivo do clube alemão, afirmou que o atleta pode seguir se desenvolvendo com a camisa aurinegra apesar do interesse de gigantes da Europa.- Estamos tratando de transmitir a Haaland que o Dortmund segue sendo uma das melhores opões para ele. Pode se desenvolver mais aqui e talvez possamos convencê-lo. Lutaremos por ele e tentaremos de tudo.
> Veja a tabela da Bundesliga
Haaland possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 492,7 milhões) para 2022. O centroavante norueguês está na mira do Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City para a próxima temporada.
Na atual campanha com o Dortmund, Haaland participou de 10 partidas e anotou 13 gols. No entanto, o artilheiro vem sofrendo com alguns problemas físicos que o impediram de participar de jogos da Bundesliga e Champions League.

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