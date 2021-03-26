Dortmund define preço de saída de Haaland na próxima janela

O Borussia Dortmund definiu o preço da saída de Haaland neste verão em 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), segundo a “ESPN”. Os principais interessados pelo centroavante são Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Barcelona. Em 2022, a cláusula de rescisão contratual do jogador será de 75 milhões de euros (R$ 500 milhões).O clube alemão não pretende se desfazer do norueguês na próxima temporada e acredita que a alta pedida irá afastar os gigantes europeus da disputa e garantir a permanência do atleta. A postura é semelhante a que foi adotada com Jadon Sancho na última janela de verão, pois o inglês não se tornou jogador dos Diabos Vermelhos por conta da questão econômica.