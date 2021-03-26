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futebol

Dortmund define preço de saída de Haaland na próxima janela

Clube alemão pede cerca de RS 1,2 bilhão pelo centroavante norueguês, mas tem como objetivo afastar os interessados e garantir permanência do jogador...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 08:33
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O Borussia Dortmund definiu o preço da saída de Haaland neste verão em 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), segundo a “ESPN”. Os principais interessados pelo centroavante são Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Barcelona. Em 2022, a cláusula de rescisão contratual do jogador será de 75 milhões de euros (R$ 500 milhões).O clube alemão não pretende se desfazer do norueguês na próxima temporada e acredita que a alta pedida irá afastar os gigantes europeus da disputa e garantir a permanência do atleta. A postura é semelhante a que foi adotada com Jadon Sancho na última janela de verão, pois o inglês não se tornou jogador dos Diabos Vermelhos por conta da questão econômica.
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Os dois clubes espanhóis vivem a pior crise de suas histórias, enquanto Solskjaer, técnico do Manchester United, afirmou que deve fazer contratações realistas nos próximos mercados. Manchester City e Chelsea são as equipes com o maior poder de aquisição entre os interessados, mas uma mudança nos próximos meses é improvável.

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