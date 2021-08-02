Dorival Júnior e Tiago Nunes entram no radar do Cruzeiro

O Cruzeiro iniciou a semana em busca de um novo treinador após a saída de Mozart Santos, que pediu demissão na última sexta-feira, 30 de julho, após mais um resultado ruim da Raposa, que empatou com o Londrina e segue na zona de rebaixamento. A equipe mineira tem no radar Dorival Júnior, Tiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo. A Raposa contatou Dorival, que esteve no time celeste em 2007 e está sem clube desde que deixou o Athletico-PR no ano passado. Tiago Nunes também surgiu como possibilidade de assumir o cargo. Ele é um nome que “corre” por fora. Já Luxemburgo tem boa aceitação na diretoria, mas para um acerto, resolver questões financeiras com o elenco e funcionários será vital. Dorival mostrou interesse em voltar ao clube mineiro, mas um desejo de trabalhar fora do Brasil pode ser um entrave no negócio com a Raposa.