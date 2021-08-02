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futebol

Dorival Júnior e Tiago Nunes entram no radar do Cruzeiro

Os treinadores se juntam a Luxemburgo como opções para assumir o cargo de técnico da Raposa após a demissão de Mozart Santos...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 16:34
Crédito: Dorival esteve no Cruzeiro em 2007 e já teve um contato inicial com a diretoria celeste-(Divulgação/Site Oficial do Athletico
O Cruzeiro iniciou a semana em busca de um novo treinador após a saída de Mozart Santos, que pediu demissão na última sexta-feira, 30 de julho, após mais um resultado ruim da Raposa, que empatou com o Londrina e segue na zona de rebaixamento. A equipe mineira tem no radar Dorival Júnior, Tiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo. A Raposa contatou Dorival, que esteve no time celeste em 2007 e está sem clube desde que deixou o Athletico-PR no ano passado. Tiago Nunes também surgiu como possibilidade de assumir o cargo. Ele é um nome que “corre” por fora. Já Luxemburgo tem boa aceitação na diretoria, mas para um acerto, resolver questões financeiras com o elenco e funcionários será vital. Dorival mostrou interesse em voltar ao clube mineiro, mas um desejo de trabalhar fora do Brasil pode ser um entrave no negócio com a Raposa.
A tarefa do futuro treinador é iniciar uma reação da Raposa na Série B. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação da tabela com 13 pontos em 15 jogos.

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