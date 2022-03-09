Donelli sofre pancada na panturrilha e se junta a outros quatro atletas do Corinthians no departamento médico

O goleiro Matheus Donelli sofreu uma pancada na panturrilha direita e não participou do treino de quarta-feira (9) do Corinthians. O atleta de 20 anos permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava e iniciou recuperação.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros da história corintiana

Além dele, Fábio Santos (dores na região lombar), Xavier (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o meio-campista Roni (dores no músculo posterior da coxa direita) deram sequência em seus respectivos tratamentos com a equipe de fisioterapia do clube alvinegro.

Ao contrário de João Victor, que desfalcou as atividades do Timão na terça-feira por uma indisposição estomacal, mas retornou aos treinos um dia depois, Jô, que teve o mesmo problema que o zagueiro, se apresentou, mas ainda não estava recuperado e, por isso, não treinou com o elenco.

> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão

Dessa forma, todos os citados anteriormente são dúvidas para encarar a Ponte Preta no sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão. O duelo será na Neo Química Arena, que pela primeira vez na temporada, terá 100% de capacidade.

Das cinco ausências, nenhum é titular absoluto. Os dois volantes já tiveram que lidar com lesões no começo da ano e largaram atrás de Cantillo e Du Queiroz por uma vaga no meio-campo da equipe.

Fábio Santos tem se revezado na lateral-esquerda com o jovem Lucas Piton. O camisa 26, mesmo sendo ídolo da Fiel, tendo participado de momentos importantes do clube alvinegro, como os títulos do Paulistão em 2013, Brasileiro de 2011 e 2015, Libertadores em 2012, Recopa Sul-Americana em 2013 e Mundial de Clubes em 2012, tem se revezado com a prata da casa, já que tem 36 anos, está em fase final de carreira, e tem contrato com o Timão até o fim desta temporada.

O atacante Jô perdeu espaço no elenco, mesmo que entre sempre que o Corinthians esteja precisando de gols e uma presença ofensiva maior nas partidas.

Com 20 anos, Donelli briga com Ivan, recém-contratado da Ponte Preta, para ser o reserva imediato de Cássio. Os três são os arqueiros que vem sendo relacionados tanto na época em que Fernando Lázaro dirigia interinamente o Corinthians, como também com Vítor Pereira.