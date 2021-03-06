Dominante no Allianz, Palmeiras tem 73% de aproveitamento em jogos de mata-mata no seu estádio

Em jogos de mata-mata, o retrospecto no Allianz é positivo e semelhante ao geral. Desde 2015, quando o Palmeiras estreiou em competições eliminatórias na sua nova casa, foram 35 jogos realizados, 23 vitórias, oito empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 73%.Destes 35 jogos, 25 deles estão entre decisões em jogo único ou partidas de volta e em apenas seis oportunidades o Palmeiras não garantiu classificação para próxima fase ou o título, diante da sua torcida. Dos últimos noves jogos decisivos dentro do Allianz, o Palmeiras levou a melhor em todos. A última desclassificação foi em abril de 2019, na semifinal do Paulistão, para o São Paulo.Desde a inauguração da nova arena, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram apenas uma vez na casa Palestrina em competições mata-mata, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2016. Depois de voltar de Porto Alegre com placar adverso de 2 a 1, o Verdão conseguiu apenas um empate por 1 a 1 em São Paulo e tricolor gaúcho levou a melhor na edição que viria a ganhar posteriormente.Em cenários como a da decisão desta temporada, o Verdão conta com retrospecto positivo em toda a história da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida fora de casa, o Palmeiras sempre garantiu a classificação ou o título, em São Paulo.