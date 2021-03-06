Dominante no Allianz, Palmeiras tem 73% de aproveitamento em jogos de mata-mata no seu estádio

O Palmeiras largou na frente da decisão da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio por 1 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, no último domingo (28). Com retrospecto positivo em jogos de mata-mata no Allianz Parque, o Verdão tem a seu favor um aproveitamento de 73% em sua casa.
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Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque já recebeu exatos 185 jogos do Palmeiras. No retrospecto geral, o alviverde tem 120 vitórias, 38 empates e 27 derrotas, somando um aproveitamento de 74,6%. Desde então, a casa do Maior Campeão Nacional foi palco de três dos últimos cinco títulos conquistados: Copa do Brasil 2015, Brasileirão 2016 e Paulistão 2020.
Em jogos de mata-mata, o retrospecto no Allianz é positivo e semelhante ao geral. Desde 2015, quando o Palmeiras estreiou em competições eliminatórias na sua nova casa, foram 35 jogos realizados, 23 vitórias, oito empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 73%.Destes 35 jogos, 25 deles estão entre decisões em jogo único ou partidas de volta e em apenas seis oportunidades o Palmeiras não garantiu classificação para próxima fase ou o título, diante da sua torcida. Dos últimos noves jogos decisivos dentro do Allianz, o Palmeiras levou a melhor em todos. A última desclassificação foi em abril de 2019, na semifinal do Paulistão, para o São Paulo.Desde a inauguração da nova arena, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram apenas uma vez na casa Palestrina em competições mata-mata, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2016. Depois de voltar de Porto Alegre com placar adverso de 2 a 1, o Verdão conseguiu apenas um empate por 1 a 1 em São Paulo e tricolor gaúcho levou a melhor na edição que viria a ganhar posteriormente.Em cenários como a da decisão desta temporada, o Verdão conta com retrospecto positivo em toda a história da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida fora de casa, o Palmeiras sempre garantiu a classificação ou o título, em São Paulo.
Palmeiras e Grêmio entram em campo pela grande decisão da Copa do Brasil no próximo domingo (07), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque.