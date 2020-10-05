Domènec Torrent volta ao dia a dia do Flamengo e comanda treino no CT

Recuperado da Covid-19, o técnico Domènec Torrent está de volta ao dia a dia do Flamengo no Ninho do Urubu. Na reapresentação do elenco nesta segunda, após a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico, o treinador espanhol esteve no CT e comandou as atividades em campo com os reservas, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Após ficar de fora de três jogos, Dome estará de volta à área técnica do Maracanã na quarta, contra o Sport, pelo Brasileirão. Na ausência de Dome, o Flamengo foi inicialmente comandado por Jordi Guerrero contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e Palmeiras, no Brasileirão. Contudo, o auxiliar técnico também testou positivo para Covid-19. Assim, contra o Athletico, neste domingo, quem esteve na beira do gramado foi o auxiliar Jordi Gris. Guerrero continua afastado e cumprindo quarentena.