Domènec Torrent se despede do Flamengo e da torcida: 'Vocês ficarão para sempre em meu coração!'

Demitido junto aos seus auxiliares (Jordi Guerrero e Jordi Gris), Domènec Torrent deixou o Flamengo nesta segunda-feira. O técnico ainda irá se despedir dos jogadores, presencialmente, mas já aproveitou o recurso das redes sociais para externar agradecimentos e deixar um recado à torcida rubro-negra.- Como já é de conhecimento público, hoje deixei de ser treinador do Flamengo. Quero agradecer aos jogadores porque com eles compartilhamos muitas horas de trabalho, alegrias das vitórias, as dores das derrotas. Agradeço também o clube, médicos, preparadores, pessoal de staff, Marcos Braz e demais dirigentes do Clube. Meu agradecimento em especial a esta grande torcida. Obrigado, Nação Rubro Negra! Vocês ficarão para sempre em meu coração! Um grande abraço! - postou o catalão, em suas redes sociais. Aos 58 anos, Torrent deixa o comando do time com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas (aproveitamento de 64,1%), além do time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Copa Libertadores e em terceiro lugar do Brasileirão. Ele foi anunciado como treinador do Flamengo em 31 de julho.