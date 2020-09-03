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  • Dome celebra atuação e segunda vitória seguida do Fla, mas alerta: 'Precisamos melhorar muitas coisas'
futebol

Dome celebra atuação e segunda vitória seguida do Fla, mas alerta: 'Precisamos melhorar muitas coisas'

Treinador espanhol avaliou o desempenho do time na vitória por 5 a 3 sobre o Bahia...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 23:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 23:09
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Não poderia ser diferente. A vitória por 5 a 3 em Pituaçu agradou o técnico Domènec Torrent, mas o espanhol já projeta um Flamengo ainda melhor no futuro. Após o triunfo diante do Bahia, em Salvador, Dome ressaltou que a equipe ainda precisa de ajustes, e isso virá através de muito trabalho no CT.
- Muito importante ganhar dois jogos consecutivos. Teremos muitos jogos em setembro. Vamos trabalhar, chegamos amanhã ao Rio, vamos treinar de tarde e no sábado já jogamos de novo. Estamos felizes por ter vencido, mas foi apenas um jogo. Precisamos melhorar muitas coisas. Defensivamente. Estar focado os 90 minutos - comentou Dome, que completou sete partidas no Fla.
O elenco rubro-negro viaja nesta noite e desembarca no Rio de Janeiro por volta das 3h de quinta-feira. De tarde, às 16h, se reapresenta no Ninho do Urubu e inicia o trabalho para o jogo contra o Fortaleza, sábado no Maracanã.
Na entrevista após a vitória por 5 a 3, Dome também elogiou a produção ofensiva do Flamengo, comandado por Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro.
- Falei muitas vezes que criamos muitas chances em todos os jogos e estávamos errando sempre. Disse que quando começássemos a fazer gols, não íamos parar. Poderíamos ter feito mais. Jogamos muito bem. Podemos melhorar, mas eles jogaram confortáveis e com personalidade. Preciso de tempo para melhorar e treinar cada dia. Não temos descanso. Temos que melhorar conceitos, defender melhor - avaliou o técnico, antes de finalizar:
- Todos jogaram muito bem: Thiago Maia, Arão, Rodrigo, Léo, Pedro Rocha... Quando ganha, ganhamos todos. Quando perde, perdemos todos. Estou feliz porque o time está cada dia melhor.

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