Dome aponta equilíbrio no primeiro tempo de Del Valle e Flamengo; Confira os números das duas etapas

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Ao adotar uma postura mais ofensiva na volta do intervalo, o Flamengo se expôs mais e foi castigado pelo Independiente Del Valle. Essa foi parte da explicação dada por Domènec Torrent após a derrota do Flamengo por 5 a 0, em Quito. O treinador espanhol ainda apontou um "equilíbrio" na primeira etapa. O volume, a posse de bola e finalizações dizem o contrário, contudo.

- Eles criaram poucas oportunidades no primeiro tempo porque estávamos com três no meio. Quando analisamos, vimos que sempre atacam nos espaços. No segundo tempo decidimos atacar, jogamos mais abertos... mas aconteceu que com mais espaço eles (Del Valle) jogaram muito melhor - afirmou Dome.

A derrota incontestável manteve o Flamengo no segundo lugar do Grupo A, mas agora a três pontos do líder isolado Independiente Del Valle, que soma nove pontos após três rodadas. O Junior Barranquila é o terceiro com três, enquanto o Barcelona de Guayaquil, próximo adversário rubro-negro, é o lanterna, ainda zerado. Confira abaixo os números do 5 a 0 no Casa Blanca.Confira os números do 1º tempo da partida entre Del Valle x Flamengo:

Posse de bolaDel Valle - 58% Flamengo - 42%

Finalizações (no gol)Del Valle - 9 (6)Flamengo - 1 (1)

EscanteiosDel Valle - 1Flamengo - 0

DefesasPinos - 1César - 5

Confira os números do 2º tempo da partida entre Del Valle x Flamengo:

Posse de bolaDel Valle - 59% Flamengo - 41%

Finalizações (no gol)Del Valle - 11 (5)Flamengo - 4 (1)

EscanteiosDel Valle - 3Flamengo - 1