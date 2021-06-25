Dois meses após contratação, Botafogo quer negociar Rafael Carioca

Crédito: Divulgação/Botafogo

Mas já? Pouco mais de dois meses depois de ter sido apresentado como reforço, Rafael Carioca pode sair do Botafogo. O clube de General Severiano quer negociar o lateral-esquerdo, está disposto a ouvir possíveis propostas que cheguem ao atleta e não vai dificultar uma possível saída.

+ Após saída de Paulo Victor, Rafael Carioca sequer é relacionado para jogo do Botafogo

O defensor não agradou internamente e, por isto, não está mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. Ele sequer foi relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, pela 7ª rodada da Série B, mesmo com a saída de Paulo Victor para o Internacional.

O Botafogo avisou aos representantes do jogador sobre a situação e que não tem pretensões, em termos de planejamento, de continuar com o jogador. Ou seja, ele não está nos planos.Tanto os empresários do jogador quanto o Botafogo, vale ressaltar, não receberam propostas de outras equipes sobre uma possível saída de Rafael Carioca do Alvinegro.O desejo do camisa 35 é de ficar no Botafogo. O lateral-esquerdo não tem interesse em deixar o clube e acredita que ainda pode contribuir no decorrer da temporada 2021. O Glorioso, porém, está disposto a ouvir propostas por ele.