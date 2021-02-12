Dois jovens do Corinthians são convocados para a Seleção sub-18

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A base do Corinthians segue rendendo frutos. Além de ceder jogadores para o profissional e ser projetada como a grande fonte de reforços para a temporada 2021, ela terá dois atletas na Seleção Brasileira sub-18. Lucas Belezi e Keven foram chamados para um período de preparação entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março no Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Ambos nascidos no ano de 2003, os jovens se juntam aos outros convocados no dia 25 deste mês, no Recife. O técnico Dudu Patetuci chamou 23 atletas para os treinos e estão previstos dois confrontos durante essa etapa contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do próprio Retrô, ambas de Pernambuco.

- Nosso objetivo é realizar algumas observações após as finais dos torneios nacionais sub-17. As competições mostraram jogadores com muito talento, que se destacaram para representar o Brasil. Temos 11 atletas convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira nessa lista. Será uma oportunidade para vê-los de perto - afirmou Patetuci ao site oficial da CBF.

Tanto o zagueiro Lucas Belezi quanto o meia Keven fazem parte do elenco do sub-20 do Timão e vinham tendo oportunidades com Dyego Coelho, que deixou o cargo. O defensor, inclusive, chegou a treinar com os profissionais, em janeiro, quando completou a atividade do técnico Vagner Mancini.