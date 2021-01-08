Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dois jogadores do Santos testam positivo para Covid na Argentina

Goleiro John e zagueiro Wagner Leonardo seguem no país vizinho. Peixe prepara voo sanitário para a volta e aguarda novos testes da dupla no Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 14:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:45

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Dois jogadores do elenco santista testaram positivo para Covid-19 antes de retorno da delegação para o Brasil. John e Wagner Leonardo foram diagnosticados com o vírus e não puderam embarcar juntos dos companheiros. Os dois estão em Buenos Aires e o clube providenciará um avião sanitário para trazê-los ao Brasil. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva.Na Argentina, o protocolo de saúde exige a testagem para entrar e sair do país. Os atletas do Santos foram testados positivos nesse segundo momento. Os dois devem deixar Buenos Aires ainda nesta sexta. O restante do grupo chegou na noite de quinta.Assim que chegarem ao Brasil, os dois farão novos testes como contraprova. No momento, a dupla será baixa no jogo contra o São Paulo e na volta contra o Boca Juniors. Sem John, João Paulo deve retomar a titularidade. Wagner Leonardo era opção no banco.Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo, 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta, 19h15, o Peixe recebe o Boca Juniors para decidir uma vaga na final da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados