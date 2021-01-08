Dois jogadores do Santos testam positivo para Covid na Argentina

Dois jogadores do elenco santista testaram positivo para Covid-19 antes de retorno da delegação para o Brasil. John e Wagner Leonardo foram diagnosticados com o vírus e não puderam embarcar juntos dos companheiros. Os dois estão em Buenos Aires e o clube providenciará um avião sanitário para trazê-los ao Brasil. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva.Na Argentina, o protocolo de saúde exige a testagem para entrar e sair do país. Os atletas do Santos foram testados positivos nesse segundo momento. Os dois devem deixar Buenos Aires ainda nesta sexta. O restante do grupo chegou na noite de quinta.Assim que chegarem ao Brasil, os dois farão novos testes como contraprova. No momento, a dupla será baixa no jogo contra o São Paulo e na volta contra o Boca Juniors. Sem John, João Paulo deve retomar a titularidade. Wagner Leonardo era opção no banco.Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo, 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta, 19h15, o Peixe recebe o Boca Juniors para decidir uma vaga na final da Libertadores.