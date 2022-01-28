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futebol

Documentação não chega, e Goulart segue sem poder jogar pelo Santos

Meia-atacante está fora do duelo contra o Botafogo-SP neste sábado, às 11h, na Vila, pelo Paulistão. Peixe aguarda documentação da China para regularizar o atleta na CBF...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 19:59
O atacante Ricardo Goulart foi anunciado pelo Santos no dia 12 de janeiro. Desde esta data, o Peixe tenta a regularização do jogador junto à CBF, mas vem encontrando dificuldades.Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa. Este documento ainda não chegou no Brasil.Ricardo Goulart perdeu a possibilidade de jogar na estreia do clube no Paulistão, quarta-feira, contra a Inter de Limeira, jogo realizado no interior de São Paulo. A expectativa é que tudo ficasse resolvido até esta sexta, o que não aconteceu. O prazo máximo para a documentação chegar era até às 19 horas de hoje. Como fracassou em mais uma tentativa, o Santos tem a estreia de sua principal contratação para a temporada adiada mais uma vez.O camisa 10 do Peixe vem trabalhando normalmente no CT Rei Pelé. O atleta foi muito bem recepcionado pelos jogadores. Com boa técnica, liderança e posicionamento, Goulart mostrou ser um atleta “de grupo”.
Crédito: RicardoGoulartfoiagrandecontrataçãodoPeixeparaatemporada2022(FOTO:Divulgação/SantosFC

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