Documentação não avança, e chegada de Kalou ao Botafogo não deve acontecer no fim de semana

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo

O plano inicial do Botafogo era receber Salomon Kalou no próximo fim de semana, mas as coisas caminham para um final diferente. O marfinense ainda está à espera de documentos vindos da Alemanha e sua chegada ao Brasil provavelmente não será no sábado, dia de amistoso contra o Fluminense, pela Taça Gérson e Didi.

O atacante ainda aguarda a liberação de alguns registros, como a certidão de antecedentes criminais na Alemanha. A situação de pandemia do novo coronavírus no país, contudo, faz com que os documentos demorem ainda mais para serem liberados, já que os órgãos trabalham em período e/ou escalas reduzidas.

Internamente, o Botafogo já começa a trabalhar com a ideia de que Salomon Kalou não desembarcará no Rio de Janeiro no próximo sábado. A ideia era apresentá-lo de forma virtual, por meio de uma transmissão ao vivo pelo canal do clube no YouTube, antes do amistoso contra o Tricolor, no Nilton Santos.

A tendência é que na próxima sexta-feira o marfinense tenha uma maior precisão sobre a liberação dos documentos e, assim, possa passar uma possível data de chegada aos dirigentes do Botafogo.