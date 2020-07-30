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Documentação não avança, e chegada de Kalou ao Botafogo não deve acontecer no fim de semana

Marfinense ainda aguarda liberação burocrática de documentos vindos da Alemanha e não deve chegar a solos cariocas no próximo sábado, como previa inicialmente o Alvinegro...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 06:00
Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
O plano inicial do Botafogo era receber Salomon Kalou no próximo fim de semana, mas as coisas caminham para um final diferente. O marfinense ainda está à espera de documentos vindos da Alemanha e sua chegada ao Brasil provavelmente não será no sábado, dia de amistoso contra o Fluminense, pela Taça Gérson e Didi.
O atacante ainda aguarda a liberação de alguns registros, como a certidão de antecedentes criminais na Alemanha. A situação de pandemia do novo coronavírus no país, contudo, faz com que os documentos demorem ainda mais para serem liberados, já que os órgãos trabalham em período e/ou escalas reduzidas.
Internamente, o Botafogo já começa a trabalhar com a ideia de que Salomon Kalou não desembarcará no Rio de Janeiro no próximo sábado. A ideia era apresentá-lo de forma virtual, por meio de uma transmissão ao vivo pelo canal do clube no YouTube, antes do amistoso contra o Tricolor, no Nilton Santos.
A tendência é que na próxima sexta-feira o marfinense tenha uma maior precisão sobre a liberação dos documentos e, assim, possa passar uma possível data de chegada aos dirigentes do Botafogo.
A ideia de apresentação de virtual segue viva, já que a diretoria do Alvinegro respeita que os torcedores não devem buscá-lo no aeroporto, respeitando as medidas de distanciamento social da quarentena.

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