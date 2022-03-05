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futebol

Doce reencontro: Rwan volta à Fonte Luminosa, onde brilhou na Copinha

Atacante, revelação da base, busca ainda seu primeiro gol no Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 21:28

Publicado em 04 de Março de 2022 às 21:28

Agora pelo profissional do Santos, o atacante Rwan Seco reencontrará a Arena Fonte Luminosa neste sábado, onde a equipe do Peixe enfrentará a Ferroviária pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.O camisa 12 do Peixe foi promovido ao elenco principal depois de ser um dos destaques no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Fonte Luminosa, em Araraquara, foi sede do Peixe na competição e palco de seis gols do garoto.Rwan tem muito carinho pelo estádio que proporcionou seus primeiros contatos mais intensos com a torcida alvinegra. Além disso, ele já completou um mês treinando com o profissional, onde vem ganhando a cada dia mais espaço. Rwan chegou a marcar gol diante o Salgueiro pela Copa do Brasil e agora vive a expectativa de balançar as redes pelo Paulistão.A diretoria do Santos exerceu o direito de compra do atacante junto ao Flamengo de Guarulhos no fim do ano passado. Ele estava emprestado pela equipe e foi artilheiro do Sub-20 e do Sub-23 em 2021, destaque nas categorias de base. O contrato de Rwan com o Peixe vai até dezembro de 2024, podendo ser entendido caso o atleta atinja algumas metas.
Crédito: RwanfoiumdosjovensdoPeixequesubiuparaoprofissionalesseano(Foto:IvanStorti/SantosFC

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