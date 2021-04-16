Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diversidade dentro de fora de campo é mote de campanha do Coimbra com a rede Atacadista Mart Minas
futebol

Diversidade dentro de fora de campo é mote de campanha do Coimbra com a rede Atacadista Mart Minas

Em um vídeo, o clube de Contagem, na Grande BH,  quebrou o padrão de casal "tradicional" colocando duas mulheres fazendo compras na...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:39
Crédito: Duas moças fazendo compras como um casal foi tratado forma serena e como cena corriqueira na campanha de Coimbra com o Mart Minas-(Reprodução/Coimbra
A situação do Coimbra não está boa dentro de campo. A equipe de Contagem está na lanterna do Campeonato Mineiro, com apenas cinco pontos em nove jogos. Para escapar do rebaixamento, o time de Contagem precisa vencer seus dois jogos finais, contra o América-MG e Uberlândia e ainda “secar” os rivais na luta contra o descenso. Entretanto, o Coimbra conseguiu imprimir uma marca positiva fora dos gramados no seu segundo ano de elite do Campeonato Mineiro. O clube da Grande BH fez diversas ações para atrair novos fãs e se integrar com o povo de Contagem e do futebol mineiro. Em uma das ações, o Coimbra e o Mart Minas, rede de atacadistas de Minas Gerais, quebraram uma lógica machista do futebol ao colocar duas mulheres como um casal fazendo compras. Uma cena rotineira, sem criar qualquer constrangimento ou militância sem propósito. A cena foi apenas uma ação corriqueira, pois qualquer pessoa precisa de um local para suas compras de casa. O trabalho repercutiu de forma positiva e mesmo com os hateres de redes sociais, houve boa aceitação e uma prova que o futebol pode sim sair do seu tradicionalismo machista e desconectado das novas realidades que existem no mundo há tempos. -Acreditamos que, além da inclusão, a diversidade é a chave para um ambiente mais leve, descontraído e justo. O diverso agrega, complementa e embeleza a sociedade e as organizações, sejam elas profissionais ou não. E ter essa diversidade no meio esportivo é um motivo de orgulho e apoio com mais intensidade-disse em nota, o Mart Minas à reportagem. O time de Contagem corroborou que a diversidade é o caminho sem volta para o esporte mais popular do mundo. -O Coimbra Sports acredita que pode ser um agente de transformação para um mundo mais plural, justo e igualitário. Sabemos dos tabus que existem no futebol, mas não comungamos com isso. Tratamos com naturalidade a representatividade mostrada no vídeo-disse o clube em nota enviada à reportagem. Confira o vídeo da campanha do Coimbra com o seu parceiro, o Mart Minas, celebrando a diversidade na hora das compras, na vida e no futebol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados