Diversidade dentro de fora de campo é mote de campanha do Coimbra com a rede Atacadista Mart Minas

A situação do Coimbra não está boa dentro de campo. A equipe de Contagem está na lanterna do Campeonato Mineiro, com apenas cinco pontos em nove jogos. Para escapar do rebaixamento, o time de Contagem precisa vencer seus dois jogos finais, contra o América-MG e Uberlândia e ainda “secar” os rivais na luta contra o descenso. Entretanto, o Coimbra conseguiu imprimir uma marca positiva fora dos gramados no seu segundo ano de elite do Campeonato Mineiro. O clube da Grande BH fez diversas ações para atrair novos fãs e se integrar com o povo de Contagem e do futebol mineiro. Em uma das ações, o Coimbra e o Mart Minas, rede de atacadistas de Minas Gerais, quebraram uma lógica machista do futebol ao colocar duas mulheres como um casal fazendo compras. Uma cena rotineira, sem criar qualquer constrangimento ou militância sem propósito. A cena foi apenas uma ação corriqueira, pois qualquer pessoa precisa de um local para suas compras de casa. O trabalho repercutiu de forma positiva e mesmo com os hateres de redes sociais, houve boa aceitação e uma prova que o futebol pode sim sair do seu tradicionalismo machista e desconectado das novas realidades que existem no mundo há tempos. -Acreditamos que, além da inclusão, a diversidade é a chave para um ambiente mais leve, descontraído e justo. O diverso agrega, complementa e embeleza a sociedade e as organizações, sejam elas profissionais ou não. E ter essa diversidade no meio esportivo é um motivo de orgulho e apoio com mais intensidade-disse em nota, o Mart Minas à reportagem. O time de Contagem corroborou que a diversidade é o caminho sem volta para o esporte mais popular do mundo. -O Coimbra Sports acredita que pode ser um agente de transformação para um mundo mais plural, justo e igualitário. Sabemos dos tabus que existem no futebol, mas não comungamos com isso. Tratamos com naturalidade a representatividade mostrada no vídeo-disse o clube em nota enviada à reportagem. Confira o vídeo da campanha do Coimbra com o seu parceiro, o Mart Minas, celebrando a diversidade na hora das compras, na vida e no futebol.