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Distanciamento desrespeitado e protocolos: como foi a volta da torcida do Corinthians à Neo Química Arena

Protocolos sanitários e documentos foram exigidos para entrar no estádio. Durante o jogo, porém, parte da torcida desrespeitou a orientação de manter distanciamento social...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Pedro Alvarez
O dia 5 de outubro de 2021 ficou marcado na história do Corinthians. Após um ano e sete meses sem receber a torcida em seu estádio, devido à pandemia de Covid-19, o time voltou a jogar com seus torcedores presentes na Neo Química Arena. Com 30% da capacidade permitida, os espectadores precisaram passar por protocolos de saúde e burocracias para entrar no estádio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Para ingressar no estádio para assistir à partida que terminou em uma vitória do time da casa por 3 a 1, os torcedores precisaram mostrar documentos sanitários.
A carteira de vacinação contra a Covid-19 foi exigida para aqueles com as duas doses tomadas. Quem não tivesse o esquema vacinal deveria apresentar um exame que poderia ser de antígeno (feito até 24 horas antes do jogo) ou um exame PCR (feito até 48 horas antes do jogo).
Além, disso, nos gols do Corinthians, era comum ver torcedores se abraçando e desrespeitando o distanciamento social orientado.
Mesmo com os protocolos, o Corinthians reuniu 10.624, gerando uma receita de R$ 520.529,90 ao clube. Com o apoio da torcida, a equipe virou o placar e venceu o Bahia por 3 a 1. A vitória coloca o Timão no G4.

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