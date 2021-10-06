Distanciamento desrespeitado e protocolos: como foi a volta da torcida do Corinthians à Neo Química Arena

Crédito: Pedro Alvarez

O dia 5 de outubro de 2021 ficou marcado na história do Corinthians. Após um ano e sete meses sem receber a torcida em seu estádio, devido à pandemia de Covid-19, o time voltou a jogar com seus torcedores presentes na Neo Química Arena. Com 30% da capacidade permitida, os espectadores precisaram passar por protocolos de saúde e burocracias para entrar no estádio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Para ingressar no estádio para assistir à partida que terminou em uma vitória do time da casa por 3 a 1, os torcedores precisaram mostrar documentos sanitários.

A carteira de vacinação contra a Covid-19 foi exigida para aqueles com as duas doses tomadas. Quem não tivesse o esquema vacinal deveria apresentar um exame que poderia ser de antígeno (feito até 24 horas antes do jogo) ou um exame PCR (feito até 48 horas antes do jogo).

Além, disso, nos gols do Corinthians, era comum ver torcedores se abraçando e desrespeitando o distanciamento social orientado.