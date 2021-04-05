Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Disputa da Recopa pode render quantia milionária ao Palmeiras

Na semana do primeiro jogo contra o Defensa y Justicia, torneio pode trazer mais lucro aos cofres do Verdão
...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Depois de vencer a Libertadores, o Palmeiras fará nesta semana o primeiro jogo contra o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana. Disputando um título inédito para o clube, vencer o torneio significa também embolsar a quantia de US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões, na cotação atual).
Disputada desde 1989, a Recopa Sul-Americana marca o confronto entre o dono da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana da temporada anterior. E essa será a primeira chance do Verdão disputar essa competição, justamente em um momento de alta da equipe, que conquistou a Tríplice Coroa na temporada que durou até o início de 2021.Em Buenos Aires, no estádio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, casa do Defensa y Justicia, o Verdão inicia a disputa contra os argentinos. O primeiro jogo pode encaminhar a situação que Abel Ferreira e seus comandados tentarão definir em Brasília, na próxima semana.
Caso vença a competição, o Verdão embolsará US$ 1,25 milhões e, caso perca, com US$ 750 mil, estimado em R$ 4,3 milhões. Os jogos estão marcados para 21h30, no horário de Brasília, e terão transmissão da Conmebol TV, canal por assinatura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados