Disputa da Recopa pode render quantia milionária ao Palmeiras

Depois de vencer a Libertadores, o Palmeiras fará nesta semana o primeiro jogo contra o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana. Disputando um título inédito para o clube, vencer o torneio significa também embolsar a quantia de US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões, na cotação atual).

Disputada desde 1989, a Recopa Sul-Americana marca o confronto entre o dono da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana da temporada anterior. E essa será a primeira chance do Verdão disputar essa competição, justamente em um momento de alta da equipe, que conquistou a Tríplice Coroa na temporada que durou até o início de 2021.Em Buenos Aires, no estádio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, casa do Defensa y Justicia, o Verdão inicia a disputa contra os argentinos. O primeiro jogo pode encaminhar a situação que Abel Ferreira e seus comandados tentarão definir em Brasília, na próxima semana.