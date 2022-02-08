Discurso de Fernando Lázaro e Paulinho focado: os bastidores da vitória do Corinthians sobre o Ituano

Na noite de segunda-feira (7), o Corinthians divulgou os bastidores da vitória por 3 a 2 diante do Ituano, na primeira partida após a demissão do técnico Sylvinho, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira os técnicos estrangeiros no mercado

Ao chegar no estádio Novelli Júnior, os jogadores desceram do ônibus e tiveram sua temperatura aferida. Já no vestiário e com o pagode rolando, os atletas iniciaram a preparação para o jogo. Uma roda de altinha se formou com Raul Gustavo, Piton, Roni, Du Queiroz, Gabriel Pereira e Mantuan.

Após o aquecimento no gramado, os jogadores fizeram suas preces e o técnico interino Fernando Lázaro fez um discurso motivacional. Além dos atletas e comissão técnica, estavam presente no vestiário o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, bem como o gerente de futebol, Roberto de Andrade, e o diretor de futebol, Alessandro.

- Vai ser um jogo chato. Vamos seguir, vamos competir, segunda bola é importante, vamos lá para dentro fazer o nosso jogo - disse Lázaro.

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Quando o jogo terminou e o Alvinegro concluiu a virada diante do Ituano, com gols de Fábio Santos, Giuliano e Paulinho, o camisa 11 destacou a dificuldade imposta pelo adversário, que até então estava invicto no estadual.

- Foi um jogo extremamente difícil, enfrentamos uma equipe de bastante qualidade, eles estavam invictos na competição. O campo também dificultou, uma característica única de jogo. A equipe jogou em um sistema diferente contra a gente, em uma linha de cinco, jogando nos contra-ataques, e a gente deu essa liberdade para eles nessa primeira parte. Saímos perdendo, mas melhoramos no segundo tempo, e assim chegamos aos gols e vencemos um jogo difícil - afirmou Giuliano.

Willian, que entrou na segunda etapa, ressaltou a entrega e dedicação do elenco para buscar a virada.

- Jogo difícil. A gente sabia das dificuldades para o jogo, o time lutou até o final, saímos perdendo e conseguimos buscar o empate. Depois eles fizeram 2 a 1, a gente buscou o empate e consequentemente viramos o jogo. Valeu a entrega, valeu o empenho do grupo, temos que ser assim todos os jogos - ponderou o camisa 10.

Por fim, Paulinho foi o último a falar com a Corinthians TV. O camisa 15 fez seu primeiro gol após retornar ao Timão e destacou o comportamento da equipe para buscar o resultado.

- A gente sabia das dificuldades contra o Ituano. Uma equipe de qualidade, que vem bem, mas o importante foi a forma como nós nos comportamos. Agora é trabalhar, próxima semana temos um jogo difícil, feliz pelo gol, mas mais ainda pelos três pontos - concluiu o meia.

O Corinthians retorna aos gramados na quinta-feira (10), às 21h30, contra o Mirassol, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Paulistão.