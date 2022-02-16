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Dirigente sobre mudança da CBF na Supercopa: 'A alteração é benéfica ao Flamengo e foi um desejo do futebol'

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, comentou a decisão da CBF em autorizar Atlético-MG e Flamengo chegarem em Cuiabá, sede da Supercopa do Brasil, apenas no sábado...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 14:09
A Supercopa do Brasil segue movimentando os bastidores de Atlético-MG e Flamengo. Nesta quarta, os clubes foram informados pela CBF que poderão chegar à Cuiabá apenas no sábado. O VP Rodrigo Dunshee, que vem se posicionando sobre o assunto nas redes sociais, comentou a decisão da entidade, afirmando que foi benéfica e era um desejo do futebol rubro-negro.- Depois tem gente que diz que somos egoístas ou inventa que temos informações de hotel antes. Se o Flamengo não tivesse concordado e dado consenso, jamais a Presidência da CBF teria sido gentil de autorizar chegar na véspera porque, em primeiro lugar, está a isonomia. É bom esclarecer que a alteração é benéfica ao Flamengo e foi um desejo do Departamento de futebol.Agora, com sede definida e programação, o Flamengo embarcará para Cuiabá no sábado, após uma última atividade no Ninho do Urubu. No domingo, a bola rola na Arena Pantanal às 16h (de Brasília), para a Supercopa do Brasil. O time de Paulo Sousa, diante do Atlético-MG, buscará o tricampeonato consecutivo.Tudo isso agora no LANCE! Rápido" />
Crédito: RodrigoDunsheeévice-presidentegeralejurídicodoFlamengo(Foto:DivulgaçãoSite

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