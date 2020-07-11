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futebol

Dirigente garante Victor Luis no Botafogo: 'Falta muito pouco'

Rotenberg afirmou que acerto estre as diretorias pelo lateral-esquerdo está 'por detalhes'...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 17:38

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 17:38

Crédito: Victor Luis está próximo de retornar ao Botafogo - Vítor Silva/SSPress/Botafogo
A volta de Victor Luis ao Glorioso parece estar cada vez mais próxima de acontecer. Segundo o dirigente Ricardo Rotenberg, faltam apenas detalhes para que o acordo entre as diretorias de Botafogo e Palmeiras seja finalizado.
- Falta muito pouco. São detalhes na troca de contrato entre Botafogo e Palmeiras. Gentileza enorme do presidente do Palmeiras, que é um clube que a direção é nossa amiga, o próprio Anderson Barros ajudando muito. Posso afiançar à torcida do Botafogo que é praticamente certo que vamos ter o Victor Luis no nosso elenco como lateral-esquerdo, apesar da bela atuação do Danilo no domingo contra o Fluminense. A volta dele é uma vontade pessoal do atleta, porque foi muito feliz no Botafogo - afirmou Rotenberg em entrevista na 'Rádio Tupi'.
Atualmente, o Botafogo conta no elenco com os laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Guilherme Santos. A chegada de Victor Luis faria o Botafogo chegar ao terceiro lateral-esquerdo no elenco e Rotenberg indicou que esse número pode ser enxugado.
- A princípio, com certeza o Danilo e Victor ficam e temos que analisar se tiver proposta boa pelo Guilherme. O campeonato é muito pesado e vamos analisar o que é melhor. Precisamos enxugar um pouco o nosso elenco como todos sabem até por questão de economia. Não adianta ter um elenco grande demais. É possível sim - finalizou o dirigente.

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