Dirigente garante Victor Luis no Botafogo: 'Falta muito pouco'

Crédito: Victor Luis está próximo de retornar ao Botafogo - Vítor Silva/SSPress/Botafogo

A volta de Victor Luis ao Glorioso parece estar cada vez mais próxima de acontecer. Segundo o dirigente Ricardo Rotenberg, faltam apenas detalhes para que o acordo entre as diretorias de Botafogo e Palmeiras seja finalizado.

- Falta muito pouco. São detalhes na troca de contrato entre Botafogo e Palmeiras. Gentileza enorme do presidente do Palmeiras, que é um clube que a direção é nossa amiga, o próprio Anderson Barros ajudando muito. Posso afiançar à torcida do Botafogo que é praticamente certo que vamos ter o Victor Luis no nosso elenco como lateral-esquerdo, apesar da bela atuação do Danilo no domingo contra o Fluminense. A volta dele é uma vontade pessoal do atleta, porque foi muito feliz no Botafogo - afirmou Rotenberg em entrevista na 'Rádio Tupi'.

Atualmente, o Botafogo conta no elenco com os laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Guilherme Santos. A chegada de Victor Luis faria o Botafogo chegar ao terceiro lateral-esquerdo no elenco e Rotenberg indicou que esse número pode ser enxugado.