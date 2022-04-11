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futebol

Dirigente do Internacional confirma negociação com Renê

Lateral-esquerdo está muito perto de ser anunciado como reforço do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 21:11

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 21:11

O Internacional iniciou o Campeonato Brasileiro de maneira negativa, mas isso não impede a diretoria de fechar com novos reforços.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O lateral-esquerdo Renê, que está na reserva do Flamengo, está muito próximo de ser confirmado o novo jogador do Colorado.
‘Estamos numa troca de papéis. A negociação está em bom termo. Assim que for possível anunciá-lo, ele será apresentado ao torcedor Colorado’, afirmou.
Calendário
No meio de semana, o Internacional terá o Guiareña-PAR, pela Copa Sul-Americana.
Crédito: (Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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