Dirigente do Internacional confirma negociação com Renê

O Internacional iniciou o Campeonato Brasileiro de maneira negativa, mas isso não impede a diretoria de fechar com novos reforços.

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O lateral-esquerdo Renê, que está na reserva do Flamengo, está muito próximo de ser confirmado o novo jogador do Colorado.

‘Estamos numa troca de papéis. A negociação está em bom termo. Assim que for possível anunciá-lo, ele será apresentado ao torcedor Colorado’, afirmou.

Calendário

No meio de semana, o Internacional terá o Guiareña-PAR, pela Copa Sul-Americana.